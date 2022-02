Macron bude telefonovať s Putinom

Paríž/Londýn 12. februára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron bude v sobotu telefonovať so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom. V piatok večer to oznámil Elyzejský palác a neskôr to potvrdil aj Putinov hovorca Dmitrij Peskov, informovali agentúry AFP a TASS.



Telefonát by sa mal začať v sobotu o 12.00 h SEČ (14.00 h moskovského času). Cieľom rozhovoru by malo byť urovnanie aktuálnej ukrajinskej krízy "prostredníctvom diplomacie a dialógu", uviedol Paríž.



Macron navštívil Moskvu v pondelok (7. februára) a viedol viac ako päťhodinové rokovania s ruským prezidentom Putinom. Nasledujúci deň francúzsky líder navštívil Kyjev a stretol sa s ukrajinským prezidentom Vladimirom Zelenským. Po utorňajšom stretnutí v Kyjeve Macron povedal, že plánuje Putinovi zatelefonovať.