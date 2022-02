Macron bude v nedeľu rokovať s Putinom; v sobotu hovoril so Zelenským

Paríž 20. februára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron absolvuje v nedeľu dopoludnia telefonický rozhovor s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.



Ako v sobotu informoval Elyzejský palác, Macron chce "urobiť všetko pre to, aby zabránil najhoršiemu", pokiaľ ide o eskaláciu situácie na východe Ukrajiny a pri jej hraniciach s Ruskom.



Macron v sobotu absolvoval telefonát s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorý ho ubezpečil, že Ukrajina "nebude reagovať na provokácie na styčnej línii v Donbase".



Predstavitelia Elyzejského paláca sa domnievajú, že "Rusko sústredilo dostatok síl na uskutočnenie invázie na Ukrajinu, ak (ju) bude chcieť". Paríž v tejto súvislosti upozornil, že "vojenský zásah proti Ukrajine by priniesol vojnu do stredu Európy".



"Musíme urobiť všetko pre to, aby sme sa vyhli konfrontácii, ktorá bude destabilizujúca pre bezpečnosť európskeho kontinentu, pre Rusko, pre európskych partnerov" a "dostane nás do inej geostrategickej konfigurácie, ak Rusko napadne Ukrajinu," pokračoval Elyzejský palác.



Podľa neho Západ nepozoruje "žiadne stiahnutie ruských síl" umiestnených pri hranici s Ukrajinou, aj keď ho Rusko o tom niekoľko dní presviedča svojimi vyhláseniami.



Sobotňajšia návšteva prezidenta Putina v Bielorusku, kde pokračujú spoločné rusko-bieloruské vojenské manévre, je "skôr signálom eskalácie ako deeskalácie", dodal Paríž.



Francúzsko tiež "nepochybuje", že kybernetické útoky, ktoré koncom týždňa zasiahli Ukrajinu, "pochádzali z Ruska".



Agentúra TASS dodala, že Putin a Macron spolu naposledy telefonovali 12. februára. Pred tým, 7. februára, absolvovali v Kremli mnohohodinové rokovanie. Od začiatku tohto roka do schôdzky v Moskve absolvovali Macron a Putin ďalšie tri telefonáty.