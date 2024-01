Macron: Budem rokovať s kýmkoľvek, kto vyhrá americké voľby

Paríž 17. januára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok vyhlásil, že bude rokovať s kýmkoľvek, kto zvíťazí v novembrových prezidentských voľbách v USA. Vyjadril sa tak deň po tom, ako americký exprezident Donald Trump zvíťazil v prvých primárkach Republikánskej strany v štáte Iowa. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Vždy som mal rovnakú filozofiu, akceptujem tých lídrov, ktorých si ľudia vyberú," uviedol Macron na tlačovej konferencii.



"Spojené štáty sú dôležitým spojencom... Je to demokracia, ktorá prechádza krízou. Sústreďuje sa teraz najmä na seba, druhou prioritou je tam moc Číny. Ako Európania si to musíme uvedomiť," dodal.



Vzťah Macrona a Trumpa sa počas štyroch rokov, keď boli súčasne vo funkcii, postupne menil. Macron sa k Trumpovi spočiatku správal zmierlivejšie, nazýval ho priateľom a pozval ho aj do Paríža na oslavy Dňa dobytia Bastily, ktorý sa slávi 14. júla a je francúzskym štátnym sviatkom.



Po čase však medzi nimi vzniklo napätie najmä v dôsledku Trumpových politických rozhodnutí v oblasti klimatickej zmeny, ekonomiky a vzťahu s Iránom.



Macron raz dokonca povedal, že jeho telefonáty s Trumpom a inými svetovými lídrami sú ako párky: "Radšej sa nebavme o ich obsahu."



Trump čelí v Spojených štátoch niekoľkým obvineniam z trestných činov, ktoré súvisia s jeho snahou zvrátiť svoju prehru v prezidentských voľbách v roku 2020. V súčasnosti je však napriek tomu najvýznamnejším kandidátom republikánov na prezidenta.



Samotné voľby prezidenta sa budú v USA konať 5. novembra. Republikánsky nominant, čo bude pravdepodobne Donald Trump, sa v nich podľa očakávaní postaví proti súčasnému americkému prezidentovi Joeovi Bidenovi, ktorý nemá v Demokratickej strane vážneho vyzývateľa.