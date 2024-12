Macron by chcel v prípade pádu vlády vymenovať najprv nového premiéra

Paríž 4. decembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron by chcel v prípade stredajšieho pádu vlády vymenovať nového premiéra čo najrýchlejšie, uviedli pre agentúru Reuters tri anonymné zdroje, informuje TASR.



Jeden zo zdrojov spresnil, že cieľom by bolo vymenovať nového premiéra do soboty, kedy sa v Paríži uskutoční slávnostné znovuotvorenie zrekonštruovanej katedrály Notre-Dame. Na udalosti sa plánuje účasť popredných politických lídrov vrátane novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa.



"O ničom sa nerozhodlo," reagoval Elyzejský palác na žiadosť o komentár.



Poslanci francúzskeho Národného zhromaždenia budú hlasovať o vyslovení nedôvery vláde Michela Barniera v stredu popoludní. Barnier sa tak môže stať najkratšie slúžiacim premiérom za obdobie francúzskej Piatej republiky (od roku 1958).



Do funkcie ho vymenoval prezident Emmanuel Macron v septembri, aby prelomil patovú situáciu po predčasných voľbách. Francúzsko sa však dostalo do ďalšej krízy v pondelok, keď Barnier využil svoju právomoc na presadenie návrhu zákona o rozpočte sociálneho zabezpečenia bez hlasovania v parlamente.



Po tomto rozhodnutí predložila ľavicová aliancia Nový ľudový front (NFP) návrh o vyslovení nedôvery menšinovej vláde. Neskôr ho podporilo aj krajne pravicové Národné združenie (RN) Marine Le Penovej, ktorému sa nepodarilo presadiť požadované zmeny v rozpočte na rok 2025.



Macron sa ešte nedohodol na mene prípadného nástupcu Barniera. Na zozname potenciálnych budúcich premiérov sú podľa zdrojov napríklad bývalý socialistický premiér Bernard Cazeneuve, bývalý minister zdravotníctva či práce Xavier Bertrand a minister obrany Sébastien Lecornu.