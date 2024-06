Macron čelí kritike za varovanie pred možnou občianskou vojnou

Paríž 25. júna (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron si v utorok vyslúžil kritiku za vyjadrenie, že víťazstvo krajnej ľavice alebo krajnej pravice v predčasných parlamentných voľbách by mohlo viesť k občianskej vojne. Jeho politickí oponenti ho vyzvali, aby nestrašil verejnosť. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



Macron v podcaste odvysielanom v pondelok kritizoval krajne pravicové Národné združenie (RN) a krajne ľavicové hnutie Nepoddajné Francúzsko (LFI) i tých, čo ich podporujú. Objasnil, že RN "rozdeľuje a tlačí na občiansku vojnu" a LFI zasa presadzuje "istú formu komunitarizmu" - ale za tým "je tiež občianska vojna".



Predseda konzervatívnej strany Republikáni (LR) Éric Ciotti, ktorý medzi politickými spojencami vyvolal pobúrenie dohodou na volebnom pakte s RN, obvinil prezidenta z nezodpovednosti. "Je to stratégia strachu," povedal v rozhovore pre televíziu BFMTV.



Podľa Marine Le Penovej z RN je Macronova argumentácia "slabá" a ukazuje, že "si myslí, že tieto voľby prehrá".



Vyjadrenia francúzskeho prezidenta odhalili, že bojuje o svoje politické prežitie, skonštatoval Patrick Kanner, šéf Socialistickej strany (PS) v Senáte. "Máme do činenia s niekým, kto už nič neovláda," dodal. Ku kritike Macrona sa pridal aj predseda LFI Jean-Luc Mélenchon.



Predstavitelia troch hlavných politických táborov - premiér Gabriel Attal z Macronovej centristickej strany (RE), predseda RN Jordan Bardella a Manuel Bompard z ľavicového bloku Nový ľudový front (NFC) na čele s LFI - sa v utorok večer stretnú v kľúčovej predvolebnej televíznej debate.



Macron vyhlásil predčasné voľby krátko po oznámení, že voľby do Európskeho parlamentu vyhrala vo Francúzsku krajne pravicová RN. Voľby sa budú konať 30. júna a 7. júla.