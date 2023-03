Macron čelí kritike za zloženie hodiniek počas rozhovoru v televízii

Paríž 25. marca (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron čelil kritike po tom, ako si počas televízneho rozhovoru o dôchodkovej reforme z ruky zložil luxusné hodinky. TASR správu prevzala v sobotu z webových stránok staníc BBC a Sky News.



Obyvatelia Francúzska už niekoľko týždňov v uliciach miest pravidelne protestujú proti dôchodkovej reforme, ktorú presadila francúzska vláda. Šéf Elyzejského paláca v stredajšom vyjadrení v televízii trval na tom, že táto reforma je aj napriek celoštátnym protestom nevyhnutná.



Macron počas rozhovoru používal obe ruky, aby svoje vyjadrenia podporil gestami, píše Sky News. Následne obe ruky spustil pod stôl a keď ich opätovne zodvihol, hodinky na ruke nemal.



Prezidentov tím uviedol, že prezident si ich zložil, pretože vydávali zvuk pri dotyku so stolom. Chýbajúce hodinky však vzbudili pozornosť kritikov, píše BBC.



Opozičná poslankyňa Clémence Guettéová na sociálnej sieti napísala, že prezident si hodinky zložil počas vyjadrení o kúpnej sile osôb zarábajúcich minimálnu mzdu, píše Sky News.



Používatelia na sociálnych sieťach tvrdili, že Macronove hodinky majú hodnotu až 80.000 eur. Elizejský palác však uviedol, že ich tvrdenia sú nesprávne. Prezident podľa paláca už viac než dva a pol roka pravidelne nosí hodinky francúzskej značky Bell and Ross. Model týchto hodiniek, ktorý má Macron, bol na webovej stránke tejto spoločnosti dostupný za 2100 eur, píše Sky News.



Počas štvrtkových celoštátnych protestov zadržali vo Francúzsku celkovo 457 ľudí a zranenia utrpelo 441 príslušníkov bezpečnostných zložiek.



Hnev obyvateľov Francúzska vzrástol po tom, čo Macron v stredu zopakoval, že dôchodková reforma je nevyhnutná, pričom zmeny v dôchodkovom systéme podľa neho musia vstúpiť do platnosti do konca roka. Kľúčovou časťou reformy je zvýšenie veku odchodu do dôchodku zo 62 rokov na 64.



Francúzsko a Spojené kráľovstvo sa v spojitosti s protestami rozhodli posunúť plánovanú návštevu britského kráľa Karola III., ktorý mal do Francúzska pricestovať v nedeľu (26. marca).