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Macron cestoval do Sýrie ako prvý západoeurópsky líder po páde Asada
Macrona po prílete privítal sýrsky minister zahraničných vecí Asad Šajbání.
Autor TASR
Damask 6. júla (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok pricestoval do Sýrie na prvú návštevu hlavy štátu západnej Európy od zvrhnutia dlhoročného sýrskeho prezidenta Bašára Asada v roku 2024. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Macrona po prílete privítal sýrsky minister zahraničných vecí Asad Šajbání. Prezident sa bude podľa Elyzejského paláca zasadzovať za „slobodnú a pluralitnú Sýriu, ktorá rešpektuje každú zo svojich zložiek“ a bude zohrávať úlohu v zmierňovaní napätia na Blízkom východe. Macron odcestuje zo Sýrie v utorok.
O očakávanej návšteve francúzskeho prezidenta v nedeľu informovala sýrska štátna tlačová agentúra SANA s odvolaním sa na tlačový odbor prezidentskej kancelárie v Damasku. Cieľom Macronovej návštevy by podľa nej malo byť prediskutovať „spôsoby posilnenia bilaterálnych vzťahov a otázky spoločného záujmu“.
SANA v pondelok označila túto návštevu ako „podstatný krok v procese obnovy medzinárodnej prítomnosti Sýrie“. Zároveň touto návštevou podľa nej vstupujú sýrsko-francúzske vzťahy do novej fázy založenej na vzájomnom rešpekte a vyváženom partnerstve.
Posledným francúzskym prezidentom, ktorý Sýriu navštívil, bol v roku 2009 Nicolas Sarkozy.
Začiatkom minulého roka sa katarský emir šejk Tamím bin Hamad Ál Sání stal vôbec prvou zahraničnou hlavou štátu, ktorá navštívila Damask po tom, čo sa k moci dostali nové úrady vedené prezidentom Ahmadom Šarom.
V januári tohto roka navštívila krajinu šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a v apríli ju nasledoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Macron je však prvou hlavou štátu Európskej únie a vysokopostaveným západným lídrom, ktorý pricestoval do sýrskeho hlavného mesta. Vlani pritom v Paríži sám hostil dočasného sýrskeho prezidenta Ahmada Šaru.
Macrona po prílete privítal sýrsky minister zahraničných vecí Asad Šajbání. Prezident sa bude podľa Elyzejského paláca zasadzovať za „slobodnú a pluralitnú Sýriu, ktorá rešpektuje každú zo svojich zložiek“ a bude zohrávať úlohu v zmierňovaní napätia na Blízkom východe. Macron odcestuje zo Sýrie v utorok.
O očakávanej návšteve francúzskeho prezidenta v nedeľu informovala sýrska štátna tlačová agentúra SANA s odvolaním sa na tlačový odbor prezidentskej kancelárie v Damasku. Cieľom Macronovej návštevy by podľa nej malo byť prediskutovať „spôsoby posilnenia bilaterálnych vzťahov a otázky spoločného záujmu“.
SANA v pondelok označila túto návštevu ako „podstatný krok v procese obnovy medzinárodnej prítomnosti Sýrie“. Zároveň touto návštevou podľa nej vstupujú sýrsko-francúzske vzťahy do novej fázy založenej na vzájomnom rešpekte a vyváženom partnerstve.
Posledným francúzskym prezidentom, ktorý Sýriu navštívil, bol v roku 2009 Nicolas Sarkozy.
Začiatkom minulého roka sa katarský emir šejk Tamím bin Hamad Ál Sání stal vôbec prvou zahraničnou hlavou štátu, ktorá navštívila Damask po tom, čo sa k moci dostali nové úrady vedené prezidentom Ahmadom Šarom.
V januári tohto roka navštívila krajinu šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a v apríli ju nasledoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Macron je však prvou hlavou štátu Európskej únie a vysokopostaveným západným lídrom, ktorý pricestoval do sýrskeho hlavného mesta. Vlani pritom v Paríži sám hostil dočasného sýrskeho prezidenta Ahmada Šaru.