Macron chce, aby Irán využil možnosť na zachovanie viedenskej dohody

Paríž 20. februára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v sobotu naliehal na iránskeho prezidenta Ebráhíma Raísího, aby Irán "teraz využil" príležitosť na oživenie dohody o iránskom jadrovom programe. Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP.



Macron v 90-minútovom telefonickom rozhovore zdôraznil naliehavú potrebu "uzavrieť dohodu, kým je ešte čas".



Vyjadril tiež presvedčenie, že diskusie vedené vo Viedni za aktívnej účasti Francúzska a jeho partnerov "umožnili dospieť k riešeniu, ktoré rešpektuje základné záujmy všetkých zainteresovaných strán a ktoré by umožnilo vyhnúť sa vážnej jadrovej kríze".



Francúzsky prezident preto zdôraznil, že "Irán musí teraz využiť túto príležitosť a prijať politické rozhodnutia, ktoré umožnia zachovanie viedenskej dohody v záujme Iránu a nás všetkých".



Sobotňajší telefonát Macrona s iránskym prezidentom sa uskutočnil po tom, ako Spojené štáty vo štvrtok informovali o "podstatnom pokroku" počas rokovaní o záchrane jadrovej dohody uzavretej s Iránom.



Spojené štáty dodali, že dosiahnutie dohody považujú za možné "v najbližších dňoch", ak sa Irán k tomu postaví so všetkou vážnosťou.



Rozhovory vo Viedni majú za cieľ zachrániť dohodu z roku 2015, ktorá umožnila zrušenie medzinárodných ekonomických sankcií proti Iránu výmenou za prísne obmedzenia jeho jadrového programu, čo by mu malo zabrániť v získaní atómovej bomby.



Spojené štáty od zmluvy s Iránom odstúpili v roku 2018 - za éry prezidenta Donalda Trumpa, ktorý ju považoval za nedostatočnú. Následne USA obnovili svoje sankcie voči Iránu. V reakcii na to Teherán do značnej miery upustil od obmedzenia svojich aktivít v oblasti využívania jadrovej energie.



Vo Viedni v súčasnosti prebiehajú rokovania o oživení jadrovej dohody s Teheránom medzi signatármi, ktorí od dohody neodstúpili: ide o Čínu, Rusko, Francúzsko, Nemecko, Britániu a Irán. USA sa na rokovaniach zúčastňujú nepriamo.