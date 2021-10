Macron: Taliban musí poskytnúť mladým dievčatám budúcnosť

Paríž 5. októbra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron si želá, aby krajiny skupiny G20 stanovili na blížiacom sa summite v Ríme podmienky na uznanie vlády afganského fundamentalistického hnutia Taliban, ku ktorým by malo patriť zaistenie práv žien a dievčat. O Macronovom utorkovom vyjadrení informovala agentúra AP.



Talibanom vytvorená vláda povolila pokračovať vo vzdelávaní mladým afganským dievčatám navštevujúcim základnú školu, starším dievčatám však zakázala navštevovať stredné školy a väčšine žien nepovolila návrat do práce.



Macron v rozhovore pre rozhlasovú stanicu France-Inter uviedol, že globálne veľmoci by mali Talibanu povedať: "Mladým dievčatám vo svojej krajine musíte rozhodne poskytnúť budúcnosť a to je jedna z vecí, na ktoré budeme hľadieť, než vás uznáme."



Macron tiež povedal, že túto otázku predloží na nadchádzajúcom summite G20 v Ríme koncom októbra. Medzi ďalšími podmienkami uznania vlády Talibanu by podľa francúzskeho prezidenta malo byť umožnenie pokračovania humanitárnych operácií, ako aj odmietnutie spolupracovať s miestnymi "islamistickými teroristickými skupinami".



Na stretnutí, ktoré sa konalo v septembri popri Valnom zhromaždení OSN v New Yorku, diskutovali krajiny skupiny G20 o vyslaní jednotného odkazu Talibanu predtým, ako preukážu tejto vláde legitimitu.



Radikálne fundamentalistické hnutie Taliban prevzalo moc v Afganistane v polovici augusta. V septembri predstavilo svoju dočasnú vládu, ktorej šéfom sa stal jeden zo zakladateľov hnutia, mulla Mohammad Hasan Achúnd, figurujúci na sankčnom zozname OSN.