Macron chce aktualizovať chartU práv v oblasti prírody a interrupcií

Štrasburg 19. januára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo svojom stredajšom príhovore poslancom Európskeho parlamentu navrhol aktualizáciu Charty základných práv EÚ, najmä čo sa týka ochrany životného prostredia a práva na interrupciu.



"Dvadsať rokov po prijatí Charty základných práv, ktorá zakotvila zrušenie trestu smrti v celej Únii, dúfam, že sa nám ju podarí aktualizovať, a to najmä tak, aby bola prísnejšia v oblasti ochrany životného prostredia alebo uznania práva na interrupciu," vyhlásil Macron v pléne Európskeho parlamentu, kde predstavil priority polročného predsedníctva svojej krajiny v Rade EÚ, ktoré sa začalo 1. januára.



Počas prejavu označil za najnaliehavejšiu výzvu pre súčasnú Európu boj proti zmene klímy.



"Európa je kontinent, ktorý si ako prvý stanovil najambicióznejšie ciele na planéte, a to dosiahnutie uhlíkovej neutrality v roku 2050. Teraz musíme prejsť od zámerov k činom," povedal Macron europoslancom.



V tejto súvislosti zdôraznil nevyhnutnosť transformácie priemyslu a investícií do nových technológií, potrebu zastavenia odlesňovania a podporu ochrane biodiverzity.



Podľa slov francúzskeho prezidenta musia Európania rozvíjať vzájomnú solidaritu, ktorá sa pozitívne prejavila aj počas súčasnej pandémie koronavírusu.



V prejave sa venoval aj potrebe presadenia reforiem v oblasti digitálneho trhu a služieb, ktoré majú pomôcť v boji proti šíreniu nenávisti a podnecovaniu napätia na internete. Zároveň podporil aj snahy o reformu Schengenského priestoru.



"Musíme chrániť naše vonkajšie hranice. Musíme budovať partnerstvá s tranzitnými krajinami v záujme boja proti pašeráckym sieťam a zefektívniť našu návratovú politiku," vyhlásil Macron.



´Ďalej upozornil na potrebu posilnenia spolupráce krajín EÚ v oblasti obrany. Európa bude podľa neho nezávislá len vtedy, keď bude mať nástroje, aby sama rozhodovala o svojej budúcnosti a nezávisela od iných mocností.



V rámci francúzskeho predsedníctva v Rade EÚ chce Macron presadzovať aj právo legislatívnej iniciatívy pre Európsky parlament, čom ho podľa jeho slov podporí aj Nemecko.



Macron vo svojom prejave zdôraznil aj význam dodržiavania princípov právneho štátu a kritizoval aj Poľsko a Maďarsko, ktoré v tejto súvislosti majú s EÚ dlhodobé spory. Povedal "koniec právneho štátu znamená vládu svojvôle, koniec právneho štátu signalizuje návrat k autoritárskym režimom."



Ďalej upozornil na to, že krajinám západného Balkánu treba poskytnúť jasnú európsku perspektívu. Aj preto chce v spojitosti s plánovaným ukončením Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) v máji tohto roku zorganizovať podujatie venované krajinám tohto regiónu.



V závere svojho prejavu podčiarkol, že by sa Európa nemala vracať k nacionalizmu, ani sa vzdávať vlastnej identity, ale transformovať sa tak, aby efektívne čelila výzvam budúcnosti.