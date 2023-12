Macron chce dať preskúmať ústavnosť prijatého imigračného zákona

Paríž 20. decembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron požiada Ústavnú radu o preskúmanie ústavnosti novoprijatého imigračného zákona, ktorý vyvolal kontroverziu aj v jeho vlastnej strane. Hovorca vlády Olivier Véran v stredu po zasadnutí kabinetu oznámil, že zákon o prisťahovalectve Macron pošle Ústavnej rade "už dnes".



Premiérka Élisabeth Borneová v stredu vo vysielaní stanice France Inter spresnila, že jej vláda má pochybnosti o ústavnosti niektorých častí zákona prijatého v utorok obomi komorami parlamentu - Národným zhromaždením i Senátom.



DPA objasnila, že Ústavná rada skúma ústavnosť zákona pred tým, ako po prijatí parlamentom nadobudne účinnosť. Rozhodnutie musí prijať do 30 dní, resp. v naliehavých prípadoch do ôsmich dní.



Ak sa Macron obráti na Ústavnú radu ešte pred Vianocami, v januári by malo byť jasné, či zákon môže byť uvedený do platnosti vo svojej súčasnej podobe, alebo či ho bude potrebné zmeniť a doplniť.



Po tom, ako opozícia v Národnom zhromaždení odmietla vládny návrh, komisia zložená z poslancov a senátorov sa snažila nájsť kompromisné riešenie. Vláda pritom konzervatívcom urobila značné ústupky, ktoré však vyvolali nevôľu u inej časti poslancov.



Skupina 59 poslancov Macronovej strany Obroda v utorok v Národnom zhromaždení o návrhu zákona ani nehlasovalo, okrem iného aj pre to, že zákon podporilo krajne pravicové Národné združenie (RN). Vláda sa pritom bráni tvrdením, že prijatie zákona nezáviselo od hlasov poslancov RN.



Niekoľko hodín po prijatí zákona sa objavila správa, že minister zdravotníctva Aurélien Rousseau podal demisiu. Bornová to síce v rozhovore poprela, ale hovorca vlády po jej zasadnutí potvrdil, že Rousseau sa funkcie vzdal. Ministerstvo zdravotníctva bude dočasnej viesť Agns Firmin Le Bodo, ktorá bola doteraz štátnou tajomníčkou pre zdravotnícke povolania a dostupnosť zdravotnej starostlivosti.



DPA dodala, že Macron zrejme zákon o prisťahovalectve spomenie aj v stredu večer vo vysielaní televízie France 5, kam bol pozvaný do programu C Vous, v ktorom bude hodnotiť kľúčové udaloasti tohto roku a "naznačí perspektívy roku 2024".



AFP vysvetľuje, že kľúčovým prvkom prijatého zákona je, že cudzinci budú mať nárok na sociálne dávky až po piatich rokoch pobytu vo Francúzsku. Pre tých, čo pracujú, bude táto doba skrátená na 30 mesiacov.



Zákon tiež zavádza migračné kvóty, komplikuje deťom prisťahovalcov stať sa občanmi Francúzska a prichádza s riešením, aby osoby s dvojakým občianstvom odsúdené za závažné trestné činy proti polícii mohli prísť o francúzske občianstvo, dopĺňa Reuters.