Macron chce do roku 2030 výrazne zvýšiť obranný rozpočet Francúzska

Mont-de-Marsan 20. januára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok navrhol do roku 2030 výrazne zvýšiť obranné výdavky Francúzska a rovnako aj "transformovať" tamojšiu armádu. Urobil tak vo svetle prebiehajúcej vojny na Ukrajine a potenciálnych hrozieb, ktorým by mohlo Francúzsko v budúcnosti čeliť. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Podľa Macrona by sa výdavky na obranu v rokoch 2024 – 2030 mali zvýšiť až na 413 miliárd eur, čo Francúzsku zaistí "slobodu, bezpečnosť, prosperitu a miesto vo svete". V porovnaní so sumou vyhradenou na obranu v pláne na roky 2019 – 2025 ide o navýšenie o 118 miliárd eur.



Macron o novom pláne informoval počas návštevy príslušníkov ozbrojených síl na leteckej základni Mont-de-Marsan. V prejave hovoril aj o novej obrannej stratégii v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu a ďalších hrozbách. Prezident spomenul najmä riziko hybridnej vojny, narastajúce kybernetické útoky na kritickú infraštruktúru a hrozby teroristických činov.



Macron vyzval aj na modernizáciu francúzskeho jadrového arzenálu, čím chce posilniť pozíciu Francúzska ako nezávislej svetovej veľmoci.



Šéf Elyzejského paláca sa vojakom prihovoril v ten istý deň, keď sa na americkej vojenskej základni Ramstein v Nemecku koná stretnutie kontaktnej skupiny pre Ukrajinu. Predstavitelia 50 krajín vrátane všetkých 30 členských štátov NATO tam diskutujú o ďalšej vojenskej pomoci pre Ukrajinu.