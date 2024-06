Macron chce doriešiť koalíciu vojenských inštruktorov pre Ukrajinu

Paríž 7. júna (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok uviedol, že chce v nasledujúcich dňoch "doriešiť" vytvorenie koalície vojenských inštruktorov pre Ukrajinu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Nasledujúce dni využijeme na doriešenie najväčšej možnej koalície, aby sme implementovali požiadavky Ukrajiny," uviedol Macron na spoločnej tlačovej konferencii s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.



"Chceme mať koalíciu a niekoľko partnerov už dalo svoj súhlas... Nie sme sami," povedal Macron. Zelenskyj uviedol, že Ukrajina je za túto iniciatívu vďačná.



Macron tiež uviedol, že mier na Ukrajine nemôže nastať v dôsledku kapitulácie strany vystavenej agresii a zároveň kritizoval "tábor pacifistov".



"Sme za mier v súlade s medzinárodným právom, no uznávame legitímne právo ľudí vzdorovať, keď ide o agresiu," uviedol Macron s tým, že je potrebné vyvíjať tlak na Rusko.



Zelenskyj uviedol, že mier na Ukrajine musí byť trvalý. "Je veľmi dôležité mať spravodlivý a trvácny mier, nie na hodinu, na mesiac, či na rok. Najlepšie navždy," povedal ukrajinsky prezident.



Na tlačovej konferencii Zelenskyj tiež uviedol, že jeho legitimitu ako prezidenta Ukrajiny uznáva a určuje ukrajinský ľud. Zároveň kritizoval legitimitu ruského prezidenta Vladimira Putina.



"Legitimita prezidenta Zelenského je uznávaná ukrajinským ľudom... Naši ľudia sú slobodní. Putinovu legitimitu uznáva len súdruh Putin," cituje Zelenského agentúra Reuters.



Prezidentské voľby na Ukrajine sa mali konať tento rok na jar, keď Zelenskému uplynul päťročný mandát. Avšak stanné právo vyhlásené na Ukrajine po invázii Ruska vo februári 2022 neumožňuje, aby sa v čase vojny konali voľby. Putin pritom viackrát uviedol, že Zelenskyj nie je po uplynutí svojho mandátu legitímnym prezidentom.



Západní lídri však nespochybňujú Zelenského legitimitu. Podľa sociológov panuje aj medzi Ukrajincami zhoda, že Zelenskyj by mal zotrvať v úrade do konca vojny, píše Reuters.