Macron chce jednotný postoj členských štátov EÚ voči Turecku

Ajaccio 10. septembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok členské štáty Európskej únie vyzval, aby zaujali jednotný postoj voči "neprijateľnému" správaniu Turecka vo východnom Stredomorí. Informovala o tom agentúra AFP.



Napätie vo východnej oblasti Stredozemného mora sa poslednom období prehĺbilo po tom, čo Turecko začalo prieskum ložísk zemného plynu v okolí Cypru. Proti tomuto kroku protestujú Cyprus aj Grécko, ktoré majú podporu Francúzska.



"My, Európania, potrebujeme jasný a pevný postoj voči vláde (tureckého) prezidenta (Recepa Tayyipa) Erdogana, ktorá sa dnes správa neprijateľne," povedal Macron novinárom pred začiatkom summitu skupiny stredomorských krajín EuroMed 7 na francúzskom ostrove Korzika.



Turecko podľa Macrona už nie je v partnerom v oblasti východného Stredomoria z dôvodu svojho správania. Macron však vyjadril nádej, že sa s touto krajinou podarí obnoviť dialóg.



EuroMed 7 je neformálne zoskupenie stredomorských štátov Cypru, Francúzska, Grécka, Malty, Portugalska, Španielska a Talianska. Turecko nie je jeho členom.



Zdroj z prostredia francúzskeho prezidentského paláca uviedol, že Macron sa usiluje dosiahnuť "pokrok vo vytvorení jednotného postoja Európskej únie voči Turecku" predovšetkým pred summitom Európskej rady, ktorý je naplánovaný na 24.-25. septembra".



Macron v stredu uviedol, že Stredomorie by malo byť "regiónom výmeny kultúr a znalostí a nie regiónom geopolitických, energetických a náboženských konfliktov".



Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis vo štvrtok pohrozil Turecku uvalením sankcií zo strany EÚ, ak sa táto krajina v súvislosti so situáciou vo východnom Stredomorí "nespamätá" ešte pred septembrovým summitom EÚ. Grécky premiér zároveň Turecko vyzval, aby sa vrátilo k rokovaciemu stolu.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan zodpovednosť z eskalácie napätia, naopak, pripisuje Grécku, cyperským Grékom a krajinám, ktoré ich podporujú.