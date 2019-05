Macron chce na najvyšších pozíciách inštitúcií EÚ dve ženy a 2 mužov

Lídri EÚ sa najneskôr do júnového summitu (20.-21.6.) musia dohodnúť na kandidátoch, ktorí nahradia Jeana-Clauda Junckera, Federicu Mogheriniovú, Antonia Tajaniho a Donalda Tuska.

Brusel 29. mája (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok večer v Bruseli po skončení neformálneho summitu EÚ zdôraznil, že Európsky parlament (EP) nie je inštitúciou, ktorá navrhuje a vymenúva predsedu Európskej komisie.



Macron počas tlačovej besedy s novinármi pripomenul, že podľa Zmlúv o fungovaní Európskej únie nie je Európsky parlament tou inštitúciou, ktorá navrhuje a vymenúva predsedu Európskej komisie. Táto úloha podľa neho spadá pod právomoci hláv štátov a vlád členských krajín EÚ.



Francúzsky prezident tým opätovne dal najavo, že nesúhlasí s procesom "spitzenkandidátov", čiže výberu šéfa eurokomisie podľa volebného lídra jednej z celoeurópskych politických strán, ktorá vyhrá voľby do Európskeho parlamentu.



Europarlament, ktorý musí odobriť každého kandidáta na post šéfa exekutívy EÚ, tento proces podporuje.



Macron zároveň po skončení summitu, ktorý bol zameraný na proces výberu kandidátov do najvyšších funkcií v euroinštitúciách, povedal, že si na najvyšších pozíciách EÚ želá dve ženy a dvoch mužov.



Lídri EÚ sa najneskôr do júnového summitu (20.-21.6.) musia dohodnúť na kandidátoch, ktorí nahradia Jeana-Clauda Junckera na poste predsedu Európskej komisie, Federicu Mogheriniovú vo funkcii šéfky diplomacie EÚ a zároveň šéfky Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, Antonia Tajaniho v kresle predsedu europarlamentu a Donalda Tuska na pozícii predsedu Európskej rady.



