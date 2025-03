Macron chce oznámiť plány na mobilizáciu civilistov

Paríž 16. marca (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vylúčil v sobotu opätovné zavedenie povinnej vojenskej služby, no povedal, že chce mobilizovať spoločnosť vo svetle ruskej agresie. Oznámenie o tom podľa vlastných slov zverejní v najbližších týždňoch, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Macron v rozhovore pre regionálne médií uviedol, že návrat k povinnej vojenskej službe "nie je realistickou možnosťou". Konštatoval, že Francúzsko už nemá "logistiku" na opätovné zavedenie brannej povinnosti, ktorá sa skončila v roku 2001.



"Budeme hľadať spôsoby, ako mobilizovať civilistov," povedal Macron s tým, že chce upevniť "mobilizáciu spoločnosti s ohľadom na krízy".



Európske krajiny vrátane Francúzska diskutujú o obnovení povinnej vojenskej služby, aby posilnili svoju obranu po invázii Ruska na Ukrajinu. Obavy o silu NATO sa zvýšili po vyhlásení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Európa sa musí postarať o vlastnú bezpečnosť, napísala AFP.



Opätovné zavedenie určitej formy povinnej vojenskej služby podľa nedávneho prieskumu podporuje 61 percent Francúzov. Macron počas predvolebnej kampane v roku 2017 sľuboval zaviesť mesačnú povinnú službu, no táto myšlienka našla len chladnú odozvu v armáde.



Macron hľadá spôsoby, ako motivovať mladých ľudí k vojenskej službe. V januári požiadal vládu a armádu, aby do mája predložili návrhy na to, ako mobilizovať viac dobrovoľníkov na podporu ozbrojených síl v prípade potreby.



Expremiér Édouard Philippe navrhol vytvorenie dobrovoľnej vojenskej služby, ktorá by umožnila každoročne výcvik najmenej 50.000 mužov a žien. Minister obrany Sébastien Lecornu sa vyslovil za posilnenie záložných síl na 100.000 príslušníkov.