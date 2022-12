Macron chce posilniť kultúrne väzby medzi Louisianou a Francúzskom

New Orleans 3. decembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron pricestoval v piatok do amerického štátu Louisiana, ktorý má spomedzi štátov americkej Únie k Francúzsku historicky najbližšie a je pomenovaný po francúzskom kráľovi Ľudovítovi XIV.



Ako informovala agentúra AP, Macron má počas návštevy v pláne posúdiť kultúrne väzby medzi Francúzskom a Louisianou, ale aj diskutovať o energetickej politike a zmene klímy.



Macronova kancelária spresnila, že francúzsky prezident sa stretne s miestnymi politickými lídrami a mal by navštíviť aj historickú francúzsku štvrť v New Orleanse.



Miestne denníky pripomenuli, že odkedy francúzsky prezident Valáry Giscard d’Estaing v roku 1976 zavítal do miest Lafayette a New Orleans, jediným ďalším francúzskym prezidentom, ktorý Louisianu navštívil, bol Charles de Gaulle v roku 1960.



Očakáva sa, že Macron počas návštevy podpíše s louisianským guvernérom Johnom Belom Edwardsom memorandum o porozumení zamerané "na ďalšie rozšírenie a posilnenie silných kultúrnych vzťahov medzi Francúzskom a Louisianou v oblastiach ekonomiky, čistej energie a životného prostredia".



AP podotkla, že demokrat Edwards otvorene hovorí o nebezpečenstvách klimatických zmien, pričom štát, ktorý ako guvernér vedie, má desaťtisíce pracovných miest viazané na ropný a plynárenský priemysel. V súvislosti s tým členovia francúzskej delegácie poznamenali, že zastávka v New Orleanse počas Macronovej štátnej návštevy v USA je "veľmi symbolická" vzhľadom jeho snahy súvisiace s ochranou klímy.



Očakáva sa, že Macron využije svoju návštevu mesta New Orleans aj na oznámenie plánov na rozšírenie programov na podporu vyučovania francúzskeho jazyka a francúzskeho vzdelávania v USA.