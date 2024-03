Macron chce pridať právo na interrupcie do Charty základných práv EÚ

Paríž 8. marca (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron oznámil, že právo na ukončenie tehotenstva chce zakotviť aj do základných práv Európskej únie po tom, ako sa v piatok stalo ústavným právom vo Francúzsku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



V Európe podľa Macrona už nič nie je nemenné a všetko je potrebné obraňovať. "Preto si želám, aby táto zaručená sloboda uchýliť sa k umelému ukončeniu tehotenstva bola zapísaná do Charty základných práv Európskej únie," povedal prezident v piatok na slávnosti, kde Francúzsko ako prvá krajina na svete zaviedla do svojej ústavy právo na interrupciu.



Tento zákrok je vo Francúzsku zákonom povolený od roku 1975. Macron však sľúbil, že ho bude lepšie chrániť po tom, ako americký najvyšší súd v roku 2022 zrušil rozhodnutie spred vyše 50 rokov a ženy v USA zbavil práva na interrupciu.



Príslušný zákon v pondelok 4. marca tohto roka na spoločnom zasadnutí podporili obe komory francúzskeho parlamentu – Národné zhromaždenie i Senát. Za predmetný návrh hlasovalo 780 zákonodarcov a 72 sa vyslovilo proti, čím s prehľadom dosiahli trojpätinovú väčšinu potrebnú na jeho schválenie.



Tento krok podporuje väčšina francúzskej verejnosti, hoci niektorí konzervatívci sú proti, priblížila AFP. Francúzska vláda uviedla, že sa pokúsi dosiahnuť lepšiu legislatívnu ochranu práva na interrupcie na úrovni EÚ.