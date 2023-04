Macron chce špecifický zákon o eutanázii do konca tohto leta

Brusel/Paríž 3. apríla (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok oznámil, že od vlády "do konca leta" očakáva návrh zákona o asistovanom umieraní. Zákon má byť výsledkom procesu priamych konzultácií s občanmi o eutanázii, ktorý Macron spustil vlani v septembri, informuje spravodajca TASR.



Agentúra AFP informovala, že Macron chce týmto zákonom splniť odporúčania občanov. Konzultácie s občianskou spoločnosťou vyústili do záverov podporujúcich "aktívnu pomoc" pri umieraní za určitých špecifických podmienok.



Francúzska legislatíva v súčasnosti zakazuje eutanáziu a asistovanú samovraždu, od roku 2016 však umožňuje opatrovateľom trvalo "pod vplyvom liekov" utišovať pacientov, ktorí sú blízko smrti a ktorí trpia veľkými bolesťami.



Macron spresnil, že chce vytvoriť "francúzsky model eutanázie" do konca tohto leta a poveril vládu a parlament, aby rozhodli o obsahu zákona, ktorý musí stanoviť jasné obmedzenia. Medzi ne patrí potreba zaručiť "jasný a slobodný prejav vôle" podstúpiť asistované ukončenie života, možnosť rozmyslieť si túto voľbu a dôraz na neliečiteľnosť duševného či fyzického utrpenia žiadateľov o eutanáziu. Prezident zároveň vylúčil aj eutanáziu v prípade maloletých pacientov.



Podľa jeho slov je teraz úlohou vlády a poslancov Národného zhromaždenia, aby naprieč politickými frakciami a v spojení so všetkými zainteresovanými stranami položili "základný kameň" nového zákona, ktorý je výsledkom vôle občanov.



Rovnako chce vyjsť v ústrety občanom v oblasti služieb paliatívnej starostlivosti. Tie Francúzi v rámci konzultácii označili ako nedostatočné a preto Macron navrhuje investície rozložené na desaťročný plán pre zlepšenie podmienok pre osoby umiestnené v ústavoch na dožitie.



V pondelok ráno francúzsky prezident prijal 184 vyžrebovaných členov Konventu, čiže občanov, ktorí sa počas troch mesiacov zúčastňovali na intenzívnych diskusiách na túto tému. Konvent vo svojej správe odsúhlasenej v nedeľu skonštatoval, že tri štvrtiny účastníkov konzultácií odpovedali "áno" na myšlienku ponúknuť aktívnu pomoc pri umieraní, avšak so zachovaním dôležitých obmedzení.



V rámci EÚ je eutanázia legálna v piatich členských krajinách: v Belgicku, Holandsku, Luxembursku, Nemecku a v Španielsku.