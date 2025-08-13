< sekcia Zahraničie
Macron chce summit USA, Ruska a Ukrajiny v neutrálnom európskom štáte
Macron zopakoval, že rokovania ohľadom ukrajinského územia a jeho prípadného delenia by nemali prebiehať bez účasti Ukrajiny.
Autor TASR
Paríž 13. augusta (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu vyjadril podporu organizácii trojstranného summitu medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ruským prezidentom Vladimirom Putinom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v neutrálnej krajine v Európe. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry DPA.
Macron po telekonferencii s Trumpom a európskymi lídrami vo svojej letnej rezidencii v Bormes-les-Mimosas na juhu Francúzska uviedol, že americký prezident sa na piatkovom bilaterálnom summite na Aljaške pokúsi o presadenie trojstranného stretnutia prezidentov.
„Chceme, aby sa konalo v Európe, v neutrálnej krajine, ktorú akceptujú všetky strany,“ napísal Macron na sociálnej sieti X a doplnil, že Trumpovým jasným cieľom na stretnutí s Putinom je dosiahnuť prímerie vo vojne na Ukrajine.
Macron zopakoval, že rokovania ohľadom ukrajinského územia a jeho prípadného delenia by nemali prebiehať bez účasti Ukrajiny. Francúzsky prezident tvrdí, že pre Európu je dôležité, aby bola pred aljašským summitom vypočutá.
„Hoci je normálne, aby USA a Rusko viedli bilaterálne rokovania, je dôležité, aby pri rokovaní o otázkach, ktoré sa týkajú Európy a našej spoločnej bezpečnosti, došlo ku koordinácii s nami Európanmi,“ dodal Macron.
Macron po telekonferencii s Trumpom a európskymi lídrami vo svojej letnej rezidencii v Bormes-les-Mimosas na juhu Francúzska uviedol, že americký prezident sa na piatkovom bilaterálnom summite na Aljaške pokúsi o presadenie trojstranného stretnutia prezidentov.
„Chceme, aby sa konalo v Európe, v neutrálnej krajine, ktorú akceptujú všetky strany,“ napísal Macron na sociálnej sieti X a doplnil, že Trumpovým jasným cieľom na stretnutí s Putinom je dosiahnuť prímerie vo vojne na Ukrajine.
Macron zopakoval, že rokovania ohľadom ukrajinského územia a jeho prípadného delenia by nemali prebiehať bez účasti Ukrajiny. Francúzsky prezident tvrdí, že pre Európu je dôležité, aby bola pred aljašským summitom vypočutá.
„Hoci je normálne, aby USA a Rusko viedli bilaterálne rokovania, je dôležité, aby pri rokovaní o otázkach, ktoré sa týkajú Európy a našej spoločnej bezpečnosti, došlo ku koordinácii s nami Európanmi,“ dodal Macron.