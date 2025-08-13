Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 13. august 2025Meniny má Ľubomír
< sekcia Zahraničie

Macron chce summit USA, Ruska a Ukrajiny v neutrálnom európskom štáte

.
Na snímke Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP

Macron zopakoval, že rokovania ohľadom ukrajinského územia a jeho prípadného delenia by nemali prebiehať bez účasti Ukrajiny.

Autor TASR
Paríž 13. augusta (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu vyjadril podporu organizácii trojstranného summitu medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ruským prezidentom Vladimirom Putinom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v neutrálnej krajine v Európe. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry DPA.

Macron po telekonferencii s Trumpom a európskymi lídrami vo svojej letnej rezidencii v Bormes-les-Mimosas na juhu Francúzska uviedol, že americký prezident sa na piatkovom bilaterálnom summite na Aljaške pokúsi o presadenie trojstranného stretnutia prezidentov.

„Chceme, aby sa konalo v Európe, v neutrálnej krajine, ktorú akceptujú všetky strany,“ napísal Macron na sociálnej sieti X a doplnil, že Trumpovým jasným cieľom na stretnutí s Putinom je dosiahnuť prímerie vo vojne na Ukrajine.

Macron zopakoval, že rokovania ohľadom ukrajinského územia a jeho prípadného delenia by nemali prebiehať bez účasti Ukrajiny. Francúzsky prezident tvrdí, že pre Európu je dôležité, aby bola pred aljašským summitom vypočutá.

„Hoci je normálne, aby USA a Rusko viedli bilaterálne rokovania, je dôležité, aby pri rokovaní o otázkach, ktoré sa týkajú Európy a našej spoločnej bezpečnosti, došlo ku koordinácii s nami Európanmi,“ dodal Macron.
.

Neprehliadnite

Operačné stredisko ZZS zrušilo výberové konanie na záchranky

NOVANSKÝ: Ranný štamprlík nechráni pred hnačkou na dovolenke

OTESTUJTE SA: Spoznáte mesto podľa jeho slávnej pamiatky?

Trump sa stretne s Putinom 15. augusta na Aljaške