Macron chce v najbližších dňoch hovoriť s Putinom

Washington 1. decembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron plánuje v najbližších dňoch hovoriť s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Povedal to vo štvrtok v rozhovore pre americkú televíziu ABC. Podľa vlastných slov dúfa, že je "stále možné" rokovať o skončení vojny na Ukrajine, informuje TASR.



"Keďže veríme v štátnu zvrchovanosť, nemôžeme vyhlásiť, že podmienkou na začatie rozhovorov je zmena režimu," povedal Macron v súvislosti s Ruskom.



Na margo postupu ukrajinských jednotiek na fronte vyjadril Macron podľa agentúry AFP optimizmus, avšak varoval, že "by bolo zrejme privčas hovoriť, že vyhrávajú vojnu".



Ako pokračoval, verí, že je stále možné dosiahnuť na Ukrajine udržateľný mier. Upozornil však, že "dobrý mier nemôže byť Ukrajincom nanútený inými stranami".



Na otázku, či Putinovi možno veriť pri mierových rokovaniach, Macron reagoval, že ak by mal odpoveď, už by s ním sedel za rokovacím stolom.