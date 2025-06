Macron chce zákaz sociálnych sietí pre osoby mladšie ako 15 rokov

Paríž 11. júna (TASR) - Francúzsky prezident chce presadzovať na úrovni Európskej únie zákaz sociálnych sietí pre deti mladšie ako 15 rokov. Ohlásil to po ďalšom smrteľnom útoku na škole v krajine, informovala v stredu agentúra Reuters, píše TASR.



Macron v rozhovore v utorok neskoro večer povedal, že dúfa vo výsledky v priebehu niekoľkých mesiacov. "Ak sa to nepodarí, začneme to robiť vo Francúzsku. Nemôžeme čakať," vyhlásil pre verejnoprávnu stanicu France 2.



V utorok 14-ročný študent bodol nožom pred školou v meste Nogent na východe Francúzska pedagogickú asistentku, ktorá zomrela na následky zranení. Na 31-ročnú asistentku zaútočil pri prehliadke tašky, študenta zadržali a polícia ho vypočúvala.



Francúzsky premiér Francois Bayrou v parlamente povedal, že tento útok nie je izolovaným prípadom. Podľa Macrona sú sociálne médiá jedným z faktorov, ktorým možno pripísať násilie medzi mladými ľuďmi.



Macron po interview na sociálnej sieti X napísal, že takúto reguláciu podporujú odborníci. "Platformy majú možnosť overovať vek. Robte to," vyzval.



V Austrálii vlani po emotívnej verejnej debate prijali zákaz používania sociálnych sietí deťmi do 16 rokov. Je to jedno z najprísnejších opatrení, ktoré na obmedzenie využívania sociálnych sietí deťmi podnikajú rôzne krajiny sveta, uviedol Reuters.



Hoci väčšina sociálnych sietí nepovoľuje používanie svojich platforiem deťom mladším ako 13 rokov, podľa správy austrálskeho úradu pre bezpečnosť na internete sa zistilo, že deti takéto obmedzenia ľahko obchádzajú.