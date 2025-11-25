< sekcia Zahraničie
Macron: Chceme mier, ale nie kapituláciu Ukrajiny
Macron zdôraznil, že Francúzsko nesmie prejaviť „slabosť“ tvárou v tvár hrozbe z Ruska.
Autor TASR
Paríž 25. novembra (TASR) - Plán Spojených štátov na ukončenie vojny medzi Ruskom a Ukrajinou obsahuje časti hodné diskusie, uviedol v utorok francúzsky prezident Emmanuel Macron. Varoval však pred „kapituláciou“ Kyjeva a hrozbou pre Európu zo strany Ruska, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Chceme mier. Ale nie mier, ktorý je v podstate kapituláciou, ktorý Ukrajinu stavia do bezvýchodiskovej situácie a dáva Rusku úplnú voľnosť pokračovať ďalej,“ poznamenal francúzsky prezident v rozhovore pre rozhlasovú stanicu RTL. Americký mierový plán označil za krok „správnym smerom“ s časťami, ktoré ešte treba „prediskutovať, vyjednať a zlepšiť“.
Macron zdôraznil, že Francúzsko nesmie prejaviť „slabosť“ tvárou v tvár hrozbe z Ruska. Moskva podľa neho zaujíma oveľa agresívnejší postoj ako v predošlých rokoch. „Mýlili by sme sa, keby sme pred touto hrozbou ukazovali slabosť. Ak sa chceme chrániť, my Francúzi, čo je moja jediná starosť, musíme ukázať, že nie sme slabí voči moci, ktorá nás najviac ohrozuje,“ poznamenal.
Prezident podľa agentúry TASS vyjadril obavy, že Francúzsko a ďalšie krajiny Európskej únie sa nachádzajú v dosahu ruských balistických rakiet. Rusko „vyrába ponorky, rakety a tanky (...), aby ich nasadilo na ukrajinskom fronte a prípadne aby nás zajtra zastrašilo, ak prejavíme slabosť, keďže disponuje celým spektrom zbraní. A my sa nachádzame v dosahu týchto systémov“, dodal Macron.
Pôvodný 28-bodový návrh amerického mierového plánu považovali Kyjev a jeho európski spojenci za zoznam želaní Kremľa. Navrhované časti, ktoré prenikli do médií, okrem iného predpokladali, že Ukrajina odstúpi Rusku celý Donbas, že jej armáda bude mať maximálne 600.000 príslušníkov a nikdy nevstúpi do NATO.
Denník Financial Times v pondelok informoval, že plán bol počas rokovaní medzi ukrajinskými a americkými predstaviteľmi v Ženeve zredukovaný z 28 na 19 bodov. Prvý námestník ukrajinského ministra zahraničných vecí a člen delegácie Serhij Kyslycia uviedol, že politicky najcitlivejšie otázky a kontroverzné body (vrátane územných otázok a vzťahov NATO, Ruska a USA) vyjednávači ponechali na rozhodnutie prezidentov oboch krajín: Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského.
„Chceme mier. Ale nie mier, ktorý je v podstate kapituláciou, ktorý Ukrajinu stavia do bezvýchodiskovej situácie a dáva Rusku úplnú voľnosť pokračovať ďalej,“ poznamenal francúzsky prezident v rozhovore pre rozhlasovú stanicu RTL. Americký mierový plán označil za krok „správnym smerom“ s časťami, ktoré ešte treba „prediskutovať, vyjednať a zlepšiť“.
Macron zdôraznil, že Francúzsko nesmie prejaviť „slabosť“ tvárou v tvár hrozbe z Ruska. Moskva podľa neho zaujíma oveľa agresívnejší postoj ako v predošlých rokoch. „Mýlili by sme sa, keby sme pred touto hrozbou ukazovali slabosť. Ak sa chceme chrániť, my Francúzi, čo je moja jediná starosť, musíme ukázať, že nie sme slabí voči moci, ktorá nás najviac ohrozuje,“ poznamenal.
Prezident podľa agentúry TASS vyjadril obavy, že Francúzsko a ďalšie krajiny Európskej únie sa nachádzajú v dosahu ruských balistických rakiet. Rusko „vyrába ponorky, rakety a tanky (...), aby ich nasadilo na ukrajinskom fronte a prípadne aby nás zajtra zastrašilo, ak prejavíme slabosť, keďže disponuje celým spektrom zbraní. A my sa nachádzame v dosahu týchto systémov“, dodal Macron.
Pôvodný 28-bodový návrh amerického mierového plánu považovali Kyjev a jeho európski spojenci za zoznam želaní Kremľa. Navrhované časti, ktoré prenikli do médií, okrem iného predpokladali, že Ukrajina odstúpi Rusku celý Donbas, že jej armáda bude mať maximálne 600.000 príslušníkov a nikdy nevstúpi do NATO.
Denník Financial Times v pondelok informoval, že plán bol počas rokovaní medzi ukrajinskými a americkými predstaviteľmi v Ženeve zredukovaný z 28 na 19 bodov. Prvý námestník ukrajinského ministra zahraničných vecí a člen delegácie Serhij Kyslycia uviedol, že politicky najcitlivejšie otázky a kontroverzné body (vrátane územných otázok a vzťahov NATO, Ruska a USA) vyjednávači ponechali na rozhodnutie prezidentov oboch krajín: Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského.