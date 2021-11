Macron: Chorvátsko má podporu Francúzska pri vstupe do Schengenu

Záhreb 25. novembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok vyjadril podporu Chorvátsku v jeho úsilí vstúpiť do schengenského priestoru s tým, že krajina podľa neho prijala všetky potrebné reformy na vstup do eurozóny. Informovala o tom agentúra HINA.



Vstup do schengenského priestoru a eurozóny sú dva strategické ciele zahraničnej politiky Chorvátska v nasledujúcich dvoch rokoch.



"Francúzsko podporuje začlenenie Chorvátska do Schengenu," povedal Macron na tlačovej konferencii v Záhrebe po boku svojho hostiteľa, chorvátskeho premiéra Andreja Plenkoviča.



Podľa Macrona vstup Chorvátska do schengenského priestoru túto zónu bez pasových a hraničných kontrol zefektívni.



"Viem, že by ste chceli vstúpiť do eurozóny a že ste v tomto smere vykonali všetky potrebné reformy," dodal.



Plenkovič uviedol, že Chorvátsko považuje podporu Francúzska v súvislosti so snahou o členstvo v Schengene a eurozóne za dôležité. Chorvátsko podľa jeho slov taktiež súhlasí s tým, že je potrebné reformovať schengenský priestor a ako budúci člen k tomuto cieľu prispeje.



Macronova návšteva Chorvátska otvára novú etapu vo vzťahoch medzi Parížom a Záhrebom, dodal Plenkovič a označil Macrona za priateľa. Francúzsky prezident reagoval podobným vyhlásením.



Štátnici počas štvrtkového stretnutia podpísali dohodu o strategickom partnerstve; vnímanú ako komplexný rámec na posilnenie väzieb medzi oboma krajinami.



Chorvátsko očakáva, že sa proces formálneho rozhodnutia o jeho pristúpení k Schengenu začne tento rok v decembri ešte počas slovinského predsedníctva v Rade EÚ. Konečné rozhodnutie padne až počas budúcoročného francúzskeho predsedníctva v Rade EÚ v prvej polovici roka 2022.