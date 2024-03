Macron: Členovia G20 sa musia zhodnúť, či pozvať Putina na summit

Rio de Janeiro 28. marca (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok vyhlásil, že členovia skupiny G20 sa budú musieť zhodnúť, či pozvú ruského lídra Vladimira Putina na novembrový summit v Brazílii. TASR informuje na základe agentúry AFP.



"Zmyslom tohto klubu je, že musí existovať konsenzus s ostatnými 19 členmi. To bude úloha pre brazílsku diplomaciu," povedal na spoločnej tlačovej konferencii v Brazílii so svojím náprotivkom Luizom Ináciom Lula da Silvom, ktorého krajina predsedá skupine G20. Ak môže byť takéto stretnutie "užitočné, musí sa uskutočniť", dodal Macron, avšak upozornil na rozdielne názory jednotlivých členov na túto otázku.



Brazília sa postavila proti snahe izolovať a potrestať Rusko za jeho inváziu na Ukrajinu a tvrdí, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a západné krajiny nesú časť viny za vojnu.



Putin vynechal minuloročný samit G20 v indickom hlavnom meste Naí Dillí, aby sa vyhol prípadnej politickej kritike a riziku zadržania na základe zatykača Medzinárodného trestného súdu (ICC) v Haagu.



V septembri 2023 Lula vyhlásil, že "neexistuje možnosť", že by Putina zatkli, ak by sa zúčastnil na summite v Riu de Janeiro. Krátko nato však ustúpil a povedal, že o prípadnom Putinovom zatknutí rozhodne justícia, a nie jeho vláda.



Vojna na Ukrajine rozdelila skupinu G20. Západné krajiny vojnu odsudzujú a poskytujú Ukrajine pomoc. Súčasťou G20 je však aj Rusko, ktoré získalo podporu od Brazílie, Číny či Indie. Nejednotné postoje majú členovia G20 aj v prípade vojya v Pásme Gazy. USA a ich západní spojenci sú opatrnejší v odsúdení Izraela, pričom ostatní členovia G20 sú stále kritickejší voči humanitárnej kríze v Gaze.