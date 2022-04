Macron: Dialóg s Putinom sa zastavil po odhalení masakrov v Buči

Paríž 19. apríla (TASR) - Francúzky prezident Emmanuel Macron uviedol, že jeho dialóg s ruským prezidentom Vladimirom Putinom sa zastavil po tom, ako boli na Ukrajine odhalené prípady masového zabíjania. TASR správu prevzala od denníka The Guardian, ktorý o tom informoval v utorok.



"Po objavení masakrov v Buči a iných mestách nabrala vojna iný smer, takže som s ním (s Putinom) odvtedy nehovoril, no nevylučujem, že tak v budúcnosti neurobím," uviedol Macron v pondelok pre francúzsku televíziu France 5.



Rusko obvinenia, že ruskí vojaci popravovali v Buči civilistov, označilo za "obrovský podvrh", ktorého cieľom je očierniť ruskú armádu.



Macron sa okrem toho pre The Guardian vyjadril aj k tomu, prečo nenasledoval príklad ostatných lídrov európskych krajín a nenavštívil v uplynulých týždňoch Kyjev.



"Pôjdem späť do Kyjeva, ale pôjdem tam preto, aby som so sebou priniesol niečo užitočné... Je jasné, že tam nemusím cestovať preto, aby som preukázal podporu," uviedol Macron s tým, že od začiatku ruskej vojenskej invázie telefonoval s ukrajinským prezident Volodymyrom Zelenským už asi 40-krát.



"Ak pôjdem do Kyjeva, bude to preto, aby nastala zmena," dodal francúzsky prezident.



Macron so svojím ruským náprotivkom od začiatku roka viackrát telefonoval a na začiatku februára, teda ešte pred začiatkom vojny na Ukrajine, navštívil Kyjev aj Moskvu.