Galant tvrdí, že Macron diskriminuje Izrael a zahanbuje slobodný svet

Jeruzalem 16. októbra (TASR) - Izraelský minister obrany Joav Galant v stredu kritizoval francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a jeho kroky nazval hanebnými po tom, čo izraelských vystavovateľov organizátori nepustili na námornú výstavu Euronaval v Paríži. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Macronove kroky sú hanbou pre francúzsky národ a pre hodnoty slobodného sveta, o ktorom tvrdí, že ho podporuje. Rozhodnutie diskriminovať izraelský obranný priemysel vo Francúzsku už po druhý raz pomáha v čase vojny nepriateľom Izraela," napísal Galant v príspevku na sociálnej sieti X.



Ako zároveň dodal, Izrael neprestane bojovať proti oslabenému libanonskému militantnému hnutiu Hizballáh, kým nedokáže zaistiť bezpečný návrat svojich občanov do ich domovov blízko izraelsko-libanonských hraníc. Rokovania o prímerí budú podľa Galanta prebiehať "pod paľbou", cituje ho agentúra Reuters.



"Hizballáh je vo veľkej núdzi," vyhlásil Galant blízko hraníc Izraela s Libanonom. "Budeme rokovať jedine pod paľbou. Povedal som to v prvý deň, povedal som to v Gaze a hovorím to aj tu," dodal.