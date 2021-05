Macron dostal prvú dávku vakcíny proti covidu; vyzval na očkovanie

Paríž 31. mája (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron dostal prvú dávku vakcíny proti infekčnej chorobe COVID-19. Oznámil to v pondelok na svojom konte na sociálnej sieti Twitter.



Podľa francúzskeho spravodajského portálu LCI nie je nateraz známe, ktorou z vakcín bol Macron očkovaný. Vo Francúzsku sa očkuje vakcínami spoločností Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna a Janssen/Johnson & Johnson.



Vo veku 43 rokov a bez známej komorbidity počkal Macron s imunizáciou prvou dávkou vakcíny na tento pondelok, keď bolo vo Francúzsku spustené očkovanie proti covidu pre všetkých dospelých obyvateľov krajiny.



Vo svojom tvíte vyzval francúzsky prezident spoluobčanov, aby sa dali zaočkovať ako on, jeho manželka Brigitte a ďalších 25 miliónov Francúzov. Dodal, že očkovať sa je vhodné, aby "sme chránili seba i svojich blízkych".



Macron sa vlani v decembri nakazil covidom, pričom choroba uňho mala relatívne mierny priebeh.



Jeho očkovanie v tento deň je plne v súlade so stanoviskom francúzskeho nezávislého úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Haute Autorité de Santé - HAS), ktorý po prekonaní covidu odporúča očkovanie "po troch mesiacoch alebo lepšie do konca šiesteho mesiaca" od infikovania.



Tento pondelok, od ktorého je očkovanie proti covidu vo Francúzsku otvorené už pre všetky vekové kategórie dospelých, je v krajine považovaný za míľnik sprevádzaný ešte aj tým, že počet pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti sa tam dostal na úroveň z konca januára.



K 31. máju bolo vo Francúzsku podaných takmer 36.800.000 dávok vakcíny proti covidu, informovalo v pondelok večer ministerstvo zdravotníctva.



Od začiatku očkovacej kampane dostalo najmenej jednu dávku vakcíny 25.763.596 Francúzov, čo je 38,5 percenta z celkovej populácie a 49,1 percenta dospelej populácie. Obe dávky očkovania má za sebou 10.971.772 ľudí, čo je 16,4 percenta z celkovej populácie a 20,9 percenta dospelého obyvateľstva.