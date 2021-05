Macron: EÚ by mala od základu zmeniť svoj vzťah k Rusku a Bielorusku

Brusel 25. mája (TASR) - Francúzsky prezident Emanuel Macron v utorok vyhlásil, že Európska únia by mala od základu zmeniť svoj vzťah k Rusku a Bielorusku. Sankčná politika je podľa neho neúčinná a už nemá ďalej kam zájsť, informovala agentúra AFP.



"Politika postupného zavádzania sankcií nie je účinná politika," vyhlásil Macron. Dodal, že je potrebné definovať "krátkodobú, strednodobú a dlhodobú stratégiu" vo vzťahu k Rusku a Bielorusku.



Vedúci predstavitelia štátov Európskej únie od pondelka žiadajú prepustenie bieloruského novinára a aktivistu Ramana Prataseviča a jeho priateľky Sofie Sapegovej. Zadržali ich 23. mája na letisku v Minsku po tom, ako bolo lietadlo spoločnosti Ryanair počas letu z Atén do Vilniusu donútené pristáť v Bielorusku – údajne z dôvodu vyhrážok bombou na palube, ktoré sa ukázali nepravdivé.



Lídri EÚ v spoločnom vyhlásení v utorok uviedli, že ministri členských krajín vo formáte Rady EÚ prijmú opatrenia, ktoré zabránia bieloruským leteckým spoločnostiam lietať vo vzdušnom priestore EÚ, ako aj mať prístup na letiská pod správou krajín Únie. Prijaté majú byť aj ďalšie reštriktívne opatrenia, ich rozsah však bude známy, až keď úradníci, diplomati a právnici dotiahnu do detailov nové, v poradí už štvrté kolo sankcií proti bieloruskému vládnemu režimu.