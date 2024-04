Macron: EÚ má povinnosť sprísniť sankcie voči Iránu za útok na Izrael

Brusel 17. apríla (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu vyhlásil, že Európska únia a jej západní spojenci musia sprísniť sankcie uvalené na Irán za jeho víkendový útok na Izrael. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Je našou povinnosťou tieto sankcie rozšíriť," uviedol Macron pred summitom Únie v Bruseli, na ktorom plánujú o tejto iniciatíve rokovať.



AFP citovala z návrhu záverov bruselského summitu, v ktorom sa uvádza, že lídri EÚ sú "pripravení prijať ďalšie reštriktívne opatrenia voči Iránu, týkajúce sa najmä bezpilotných lietadiel a rakiet".



Návrh tiež vyzýva zúčastnené strany na "maximálnu zdržanlivosť od krokov, ktoré by mohli zvýšiť napätie" na Blízkom východe.



Po utorkovom mimoriadnom online rokovaní ministrov zahraničných vecí EÚ šéf európskej diplomacie Josep Borrell povedal, že blok sa bude snažiť sprísniť opatrenia proti dodávkam zbraní z Iránu – vrátane dronov Rusku a rakiet pre spojencov Teheránu na Blízkom východe.



Európska únia uvalila ďalšie sankcie na Irán v decembri minulého roka v rámci úsilia zabrániť mu vo výrobe dronov, ktoré Rusko používa v pokračujúcej invázii na Ukrajine.



Vôbec prvý priamy raketový a dronový útok Iránu na Izrael, ktorý sa odohral v noci na nedeľu, bol reakciou na nálet na iránsky konzulát v sýrskej metropole Damask z 1. apríla, ktorý sa pripisuje Izraelu – i keď ten sa k nemu neprihlásil, ale ani to nepoprel.



Nálet zrovnal so zemou päťposchodovú budovu konzulátu pri iránskom veľvyslanectve. Zahynulo tam sedem členov iránskych elitných Revolučných gárd vrátane dvoch generálov.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyhlásil, že jeho krajina sa rozhodne sama, ako zareaguje na iránsky odvetný útok. Nespresnil spôsob reakcie, avšak podľa zdrojov stanice CNN očakávajú Spojené štáty obmedzený rozsah odpovede.