Macron: EÚ potrebuje inovatívne formáty členstva

Bratislava 31. mája (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu na bezpečnostnej konferencii Globsec v Bratislave vyzval na rozšírenie Európskej únie o ďalšie krajiny. Podľa neho by EÚ mala prísť s inovatívnymi formátmi členstva, aby mohla vyhovieť integračným ambíciám krajín z Balkánu či východnej Európy vrátane Ukrajiny, informuje TASR.



"Európska únia by sa mala inovovať, o tom niet pochýb. Vymyslieť by mala viacero formátov a objasniť ciele každého z nich," povedal Macron.



"Toto je jediný spôsob, ako môžeme splniť legitímne očakávania krajín západného Balkánu, Moldavska či Ukrajiny... a zároveň zachovať aj geopolitickú efektívnosť súčasnej Európskej únie spolu s dosiahnutým stupňom integrácie v oblasti klímy, právneho štátu a hospodárstva," zdôraznil francúzsky prezident.



Podľa neho je alternatívou k takémuto prístupu buď nechať kandidátske krajiny čakať "donekonečna", alebo ich prijať do Únie zrýchlene, čo by však narušilo fungovanie súčasnej Európskej únie.



Macron sa vo štvrtok v moldavskom Kišiňove zúčastní na druhom summite Európskeho politického spoločenstva, ktorého vznik sám inšpiroval. Prvý takýto summit sa uskutočnil vlani na jeseň v Prahe, do Kišiňova by malo prísť 47 lídrov štátov. Európske politické spoločenstvo má ambíciu "prekročiť mantinely rozširovania" Európskej únie a slúžiť na politický dialóg, koordináciu – predovšetkým v bezpečnostných otázkach – a stabilizáciu susedstva EÚ, popísal jeho ciele vlani predseda Európskej rady Charles Michel.