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Macron: EÚ potrebuje jasnú víziu pre rozhovory o Ukrajine
Lídri na summite budú hovoriť aj o koordinácii postupu a možnom spoločnom vyslancovi pre mierové rokovania. Na jeho vymenovanie vyzývajú Európsku úniu Kyjev i Washington.
Autor TASR
Dublin 12. novembra (TASR) - Európa potrebuje jasnú a jednotnú predstavu o svojich cieľoch na mierových rozhovoroch o Ukrajine predtým, ako bude zvažovať vymenovanie svojho vyslanca na rokovania s Ruskom. Uviedol to vo štvrtok francúzsky prezident Emmanuel Macron, informuje TASR podľa agentúry AFP.
„Predovšetkým je potrebné, aby mala Európa jasnú a jednotnú víziu toho, čo chce pre Ukrajinu a pre seba. Myslím si, že obsah určuje formu,“ povedal Macron v írskom Dubline, kde sa vo štvrtok koná zasadnutie Európskeho politického spoločenstva (EPC) a v piatok neformálny summit EÚ.
Lídri na summite budú hovoriť aj o koordinácii postupu a možnom spoločnom vyslancovi pre mierové rokovania. Na jeho vymenovanie vyzývajú Európsku úniu Kyjev i Washington. Postoje členských krajín EÚ však nie sú jednotné.
Táto téma v Európe nabrala na naliehavosti po dvojdňových rokovaniach Ukrajiny, Ruska a USA v Abú Zabí. Témou na nich bola aj bezpečnostná architektúra pre Európu. Európu znepokojujú požiadavky Moskvy na jej prehodnotenie, no nový rámec v tejto oblasti navrhujú aj Spojené štáty.
Predseda Európskej rady António Costa vo štvrtok v Dubline vyhlásil, že v prípade európskeho bezpečnostného rámca „nie je potrebné znova objavovať Ameriku“. Rusko obvinil, že túto architektúru zničilo napadnutím Ukrajiny.
„Európa mala fungujúcu európsku bezpečnostnú architektúru, pokým ju najskôr postupne neoslabovala a napokon nezničila invázia Ruska na Ukrajinu,“ uviedol Costa.
Doplnil, že najbližšie dni budú kľúčovým testom ochoty Ruska ukončiť vojnu. „Dosiaľ sme videli, že Rusko sa zameriava na eskaláciu a útoky na ukrajinských civilistov. To sa musí zmeniť, ak má byť možný mier,“ citovala ho AFP.
Na zasadnutí EPC v Dubline sa zúčastňuje aj generálny tajomník NATO Mark Rutte, ktorý povedal, že na ukrajinsko-ruských rozhovoroch v Abú Zabí došlo k pozitívnemu vývoju, zostáva však nejasné, či je Moskva skutočne pripravená rokovať o ukončení vojny.
„Všetko to závisí od Rusov, či sú ochotní spolupracovať,“ uviedol Rutte s tým, že je potrebné udržiavať Ukrajinu čo najsilnejšiu v čase, keď rokovania s Ruskom pokračujú.
„Predovšetkým je potrebné, aby mala Európa jasnú a jednotnú víziu toho, čo chce pre Ukrajinu a pre seba. Myslím si, že obsah určuje formu,“ povedal Macron v írskom Dubline, kde sa vo štvrtok koná zasadnutie Európskeho politického spoločenstva (EPC) a v piatok neformálny summit EÚ.
Lídri na summite budú hovoriť aj o koordinácii postupu a možnom spoločnom vyslancovi pre mierové rokovania. Na jeho vymenovanie vyzývajú Európsku úniu Kyjev i Washington. Postoje členských krajín EÚ však nie sú jednotné.
Táto téma v Európe nabrala na naliehavosti po dvojdňových rokovaniach Ukrajiny, Ruska a USA v Abú Zabí. Témou na nich bola aj bezpečnostná architektúra pre Európu. Európu znepokojujú požiadavky Moskvy na jej prehodnotenie, no nový rámec v tejto oblasti navrhujú aj Spojené štáty.
Predseda Európskej rady António Costa vo štvrtok v Dubline vyhlásil, že v prípade európskeho bezpečnostného rámca „nie je potrebné znova objavovať Ameriku“. Rusko obvinil, že túto architektúru zničilo napadnutím Ukrajiny.
„Európa mala fungujúcu európsku bezpečnostnú architektúru, pokým ju najskôr postupne neoslabovala a napokon nezničila invázia Ruska na Ukrajinu,“ uviedol Costa.
Doplnil, že najbližšie dni budú kľúčovým testom ochoty Ruska ukončiť vojnu. „Dosiaľ sme videli, že Rusko sa zameriava na eskaláciu a útoky na ukrajinských civilistov. To sa musí zmeniť, ak má byť možný mier,“ citovala ho AFP.
Na zasadnutí EPC v Dubline sa zúčastňuje aj generálny tajomník NATO Mark Rutte, ktorý povedal, že na ukrajinsko-ruských rozhovoroch v Abú Zabí došlo k pozitívnemu vývoju, zostáva však nejasné, či je Moskva skutočne pripravená rokovať o ukončení vojny.
„Všetko to závisí od Rusov, či sú ochotní spolupracovať,“ uviedol Rutte s tým, že je potrebné udržiavať Ukrajinu čo najsilnejšiu v čase, keď rokovania s Ruskom pokračujú.