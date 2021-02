Macron: Európa a USA by mali vyčleniť vakcíny rozvojovým krajinám

Paríž 19. februára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval na zaslanie 3 až 5 percent európskych a amerických dodávok vakcín do rozvojových krajín. Preventívne by sa tým podľa neho zamedzilo šíreniu ruského a čínskeho vplyvu v týchto krajinách, informoval spravodajský portál Politico.



Macron v rozhovore pre denník Financial Times uviedol, že Moskva a Peking ponúkajú rozvojovým krajinám lacné vakcíny, zatiaľ čo tieto krajiny musia platiť premrštené sumy za očkovacie látky zo Západu.



"Globálne nerovnosti sa týmto bezprecedentne zvýrazňujú," povedal Macron a dodal, že situácia s dodávkami vakcín vytvára podmienky pre vojnu o sféry vplyvu vo svete.



Podľa Macrona by každá krajina vyčlenila len malý podiel svojich dávok, čo by nemalo výrazný dopad na rýchlosť očkovania. Podporu pre toto spoločné európske úsilie už vyjadrila aj nemecká kancelárka Angela Merkelová, informoval Macron.