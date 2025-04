Macron: Európa musí mobilizovať všetky páky, keďže clá sú krehké

Paríž 11. apríla (TASR) - Rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa pozastaviť clá na 90 dní je len „krehkou pauzou“. Európa musí preto „zmobilizovať všetky dostupné páky, aby sa ochránila“. Vyhlásil to v piatok francúzsky prezident Emmanuel Macron. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



„Čiastočné pozastavenie amerických ciel na 90 dní vysiela signál a necháva dvere otvorené pre rozhovory. Táto pauza je však krehká,“ napísal Macron na sociálnej sieti X. „Je krehká, pretože clá vo výške 25 % na oceľ, hliník a automobily a desaťpercentné clá na všetky ostatné produkty sú stále v platnosti. Predstavujú 52 miliárd eur pre Európsku úniu. Je krehká, pretože deväťdesiatdňová pauza znamená 90 dní neistoty pre všetky naše podniky na oboch stranách Atlantiku aj inde,“ dodal.



Macron opätovne potvrdil, že Francúzsko a Európska únia (EÚ) budú predstavovať jednotný front, pokiaľ ide o rokovania zamerané na dosiahnutie dohody a odstránenie amerických ciel.



„Musíme sa ukázať ako silní. Európa musí pokračovať v práci na všetkých potrebných protiopatreniach,“ uviedol na sieti X po prekvapujúcom Trumpovom rozhodnutí. „Máme právo bojovať: v stávke sú pracovné miesta a životy našich krajín,“ dodal.



Trumpova administratíva stanovila na dovoz z EÚ recipročné clá vo výške 20 %, ktoré prezident v stredu (9. 4.) prekvapujúco odložil. Európska komisia pripravuje svoju reakciu, hoci Brusel dal jasne najavo, že by sa odvetným opatreniam radšej vyhol.



Macron uviedol, že EÚ sa musí vyhýbať „tokom produktov z tretích krajín“, ktoré by mohli „narušiť rovnováhu na trhu“.