Macron: Európa nemôže večne delegovať svoju bezpečnosť na USA

Budapešť 7. novembra (TASR) - Víťazstvo Ukrajiny vo vojne proti Rusku je v najlepšom záujme Európy, ktorá sa nemôže v bezpečnostnej oblasti večne spoliehať na Spojené štáty. Pri príležitosti otvorenia plenárneho zasadnutia summitu Európskeho politického spoločenstva (EPC) v Budapešti to vyhlásil francúzsky prezident Emmanuel Macron. TASR informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.



"Nemôžeme večne delegovať našu bezpečnosť na Ameriku," vyhlásil Macron, ktorý uviedol, že novozvolený americký prezident Donald Trump bude legitímne "obraňovať záujmy amerického ľudu." Prítomným kolegom adresoval otázku, či sú spoločne "pripravení brániť záujmy Európanov."



"Chceme čítať históriu, ktorú písali iní? Alebo si chceme písať vlastnú históriu? Myslím, že máme silu na to, aby sme si ju písali sami," vyhlásil Macron, ktorý poukázal na "vojnu na Ukrajine, rozpútanú Vladimirom Putinom, voľby v USA a čínske rozhodnutia v oblasti technológií a obchodu."



Macron na otvorení plenárneho zasadnutia zdôraznil, že na tomto summite by sa mali lídri zhodnúť na jednote Európy a opätovne vyhlásil, že spoločným záujmom kontinentu je, aby "Rusko nezvíťazilo."



Francúzsky prezident taktiež vyjadril nádej, že sa čoskoro podarí uzavrieť mierovú dohodu medzi Arménskom a Azerbajdžanom. Predstavitelia oboch znepriatelených krajín sú na summite prítomní.



Na rokovanie EPC v Budapešti je pozvaných 47 hláv štátov a vlád z európskych krajín, ako aj predstaviteľov viacerých významných medzinárodných organizácií. Prítomný je aj generálny tajomník NATO Mark Rutte. Popri lídroch 27 členských krajín EÚ pozvali aj najvyšších predstaviteľov kaukazských štátov či krajín západného Balkánu, ale sú medzi nimi aj lídri Veľkej Británie, Ukrajiny a Turecka.