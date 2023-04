Macron: Európa nesmie nasledovať USA a Čínu v otázke Taiwanu

Paríž 9. apríla (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron uviedol, že Európa nesmie "nasledovať" Spojené štáty ani Čínu v otázke Taiwanu. Podľa neho EÚ riskuje, že sa zapletie do "kríz, ktoré nie sú naše". Povedal to v rozhovore pre médiá zverejnenom v nedeľu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Najhoršie by bolo myslieť si, že my, Európania, musíme byť nasledovníkmi a prispôsobiť sa americkému tempu a prehnanej reakcii Číny," povedal Macron, ktorý sa v piatok vrátil z trojdňovej štátnej návštevy Pekingu, kde sa stretol s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.



Francúzsky prezident v rozhovore pre ekonomické denníky Les Echos či Politico povedal, že európske krajiny musia mať jasno v tom, kde sa "naše názory prekrývajú s USA, ale či už ide o Ukrajinu, vzťahy s Čínou alebo sankcie, máme európsku stratégiu".



Európa by podľa Macrona nemala uviaznuť "v neusporiadanom svete a krízach, ktoré nie sú naše".



Macron svojimi tvrdeniami podľa AFP riskuje, že pobúri Washington. Agentúra tiež poukázala na to, že v rámci Európskej únie panujú rozdielne názory v otázke, ako pristupovať k Číne.



Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia i napriek tomu, že má tento ostrov od roku 1949 nezávislú vládu. Komunistická vláda v Pekingu prisľúbila, že jedného dňa získa nad Taiwanom kontrolu, pričom na dosiahnutie tohto cieľa nevylúčila ani použitie sily.



Čína v sobotu spustila trojdňové vojenské cvičenia v Taiwanskom prielive. Išlo o reakciu na stredajšie stretnutie taiwanskej prezidentky Cchaj Jing-wen s predsedom Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Kevinom McCarthym, ktoré sa uskutočnilo počas jej cestovnej zastávky v USA.