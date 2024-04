Macron: Európa nie je nesmrteľná, potrebuje obrannú stratégiu

Paríž 25. marca (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok vyzval Európu, aby sa postavila výzvam zmeneného sveta. Zároveň apeloval na vytvorenie silnejšej a integrovanejšej obrannej stratégie, ktorá by kontinentu zabezpečila menšiu závislosť od USA a lepšiu pripravenosť na hrozby zo strany Ruska. TASR píše na základe agentúr AFP a Reuters.



"Strategickú koncepciu európskej obrany musíme vybudovať sami pre seba," povedal Macron v prejave na parížskej univerzite Sorbonne s tým, že Európa podľa neho nie je nesmrteľná a "môže zomrieť." V nasledujúcich mesiacoch preto plánuje požiadať európskych partnerov o návrhy, ako ďalej.



Vyzval aj na užšie obranné väzby s Britániou po brexite a vytvorenie európskej vojenskej akadémie. "Obrana neexistuje bez obranného priemyslu. Desaťročia sme nedostatočne investovali," povedal a doplnil, že Európania by mali uprednostňovať nákup európskeho vojenského vybavenia. Dodal, že Európa potrebuje aj vlastné kapacity v oblasti kybernetickej obrany a kybernetickej bezpečnosti.



Macron v prejave spomenul aj vojnu na Ukrajine s tým, že Rusko nemôže v tomto konflikte zvíťaziť. Podľa neho Rusko od invázie na Ukrajinu stratilo všetky zábrany a nie je jasné, kde má toto správanie limity.



Francúzsky prezident tiež varoval pred údajným nerešpektovaním pravidiel svetového obchodu zo strany USA a Číny. Vyzval preto Európsku úniu, aby prehodnotila svoju obchodnú politiku. "Nemôže to fungovať, ak sme jediní na svete, ktorí rešpektujú pravidlá obchodu - tak ako boli spísané pred 15 rokmi -, ak ich Číňania a Američania prestali rešpektovať tým, že dotujú kľúčové odvetvia," vyhlásil.



Macron sa vrátil k rovnakým témam prejavu, ktoré predniesol v septembri 2017 niekoľko mesiacov po nástupe do funkcie taktiež na parížskej Sorbonne. Politický kontext sa však podľa AFP úplne zmenil v dôsledku brexitu, pandémie koronavírusu a ruskej invázie na Ukrajinu.



Keďže do konca Macronovho druhého a zároveň posledného funkčného obdobia zostávajú tri roky a v roku 2022 stratil parlamentnú väčšinu, 46-ročný prezident chce svojim kritikom ukázať, že si zachoval energiu a svieže myslenie, ktoré mu v roku 2017 pomohli dostať sa do úradu, tvrdí Reuters.