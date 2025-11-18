< sekcia Zahraničie
Macron: Európa odmieta byť technologickým „vazalom“ USA a Číny
Francúzsky prezident vyzdvihol dôležitosť väčšej autonómie pre Európu v technologickom sektore.
Autor TASR
Berlín 18. novembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron uviedol v utorok, že Európa nemá záujem byť „vazalom“ závislým od amerických a čínskych technologických spoločností. Vyzval na uprednostňovanie európskych firiem v tomto sektore, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Európa nechce byť klientom veľkých podnikateľov alebo veľkých riešení poskytovaných buď z USA alebo z Číny. Je zrejmé, že chceme navrhovať naše vlastné riešenia,“ povedal Macron na berlínskom summite s ústrednou témou „Digitálna suverenita Európy“. Zároveň zdôraznil, že tento postoj predstavuje „odmietnutie byť vazalom“.
„Som pevne presvedčený, že uprednostňovanie Európy sa musí stať našou hlavnou zásadou, počnúc verejným obstarávaním,“ povedal Macron. „Pretože viete čo? Číňania majú čínsku exkluzivitu... a Američania majú veľmi silnú americkú preferenciu“ a pripomenul, že je potrebná zmena dôrazu v prístupe Európskej únie k legislatíve v tomto sektore. „V uplynulých rokoch sme uprednostňovali reguláciu našich domácich hráčov,“ povedal Macron. „Musíme inovovať pred tým, ako budeme regulovať,“ zdôraznil.
Francúzsky prezident vyzdvihol dôležitosť väčšej autonómie pre Európu v technologickom sektore. „Nemôžete venovať silu svojej ekonomiky ‚Magnificent Seven‘ (Veľkolepej sedmičke),“ povedal s odkazom na amerických technologických gigantov Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia a Tesla. „Navyše, nemôžete delegovať celé fungovanie svojej demokracie na (Veľkolepú sedmičku)... to je neúnosné,“ dodal.
