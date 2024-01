Macron: Európa sa musí zorganizovať, ak USA znížia pomoc Kyjevu

Štokholm 30. januára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok vyzval európske štáty na dlhodobú podporu Ukrajiny. Krajiny Európy sa podľa jeho slov musia pripraviť aj na prípad, že by USA zastavili vojenskú podporu pre Kyjev. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



"Musíme sa zorganizovať tak, že ak Spojené štáty urobia zvrchované rozhodnutie zastaviť alebo znížiť pomoc (pre Ukrajinu), nebude to mať žiadny vplyv na situáciu na bojisku," povedal Macron v Štokholme po boku švédskeho premiéra Ulfa Kristerssona.



"My Európania musíme naďalej podporovať Ukrajincov," uviedol Macron a zdôraznil, že Ukrajina je európska krajina. "Je to predovšetkým náš problém," dodal s tým, že strategickým cieľom je, aby Rusko nezvíťazilo.



Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 poslal Washington Kyjevu vojenskú pomoc v hodnote desiatok miliárd dolárov. Mnohí republikánski kongresmani však čoraz menej podporujú ďalšiu podporu pre Ukrajinu a tvrdia, že jej chýba jasný a konečný cieľ.



Americký prezident Joe Biden žiada Kongres, aby schválil 61 miliárd dolárov na novú pomoc Ukrajine. Rokovania však viaznu, keďže republikáni podmieňujú svoj súhlas významnými zmenami v imigračnej politike a kontrole hraníc s Mexikom.