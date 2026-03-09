< sekcia Zahraničie
Macron: Francúzi a spojenci pripravujú misiu na znovuotvorenie Hormuzu
Šéf Elyzejského paláca uviedol, že minulotýždňový útok na britskú základňu Akrotiri na Cypre bol útokom na celú Európu.<
Autor TASR
Paríž 9. marca (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron počas pondelňajšej návštevy Cypru vyhlásil, že Francúzsko spoločne so spojencami pracujú na misii na znovuotvorenie Hormuzského prielivu. Paríž podľa jeho slov vyšle do Červeného mora dve fregaty, píše TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.
Cieľom ich misie má byť eskortovať lode cez Hormuzský prieliv „po skončení najhorúcejšej fázy konfliktu“ na Blízkom východe, aby cezeň zabezpečili vývoz ropy a plynu. Dve fregaty vyšle prostredníctvom námornej misie EÚ Aspides.
„Pripravujeme čisto obrannú, čisto eskortnú misiu, ktorú je potrebné pripraviť spoločne s európskymi aj mimoeurópskymi štátmi,“ vyhlásil Macron po rokovaní s cyperským prezidentom Nikosom Christodulidisom a gréckym premiérom Kyriakosom Mitsotakisom.
Šéf Elyzejského paláca uviedol, že minulotýždňový útok na britskú základňu Akrotiri na Cypre bol útokom na celú Európu. „Keď je napadnutý Cyprus, je napadnutá Európa. Obrana Cypru je samozrejme kľúčovou otázkou pre vašu krajinu, pre vášho suseda, partnera a priateľa, Grécko, ale aj pre Francúzsko a s ním aj pre Európsku úniu,“ doplnil Macron.
Britskú vojenskú základňu Akrotiri na Cypre zasiahol minulý týždeň dron v rámci odvetných útokov Teheránu po americko-izraelských úderoch. Nikózia uviedla, že bezpilotný stroj pravdepodobne vystrelilo proiránske libanonské militantné hnutie Hizballáh, a nie samotný Irán.
Po tomto incidente sa viaceré európske krajiny zaviazali poslať na Cyprus protivzdušnú obranu a ďalšie vojenské prostriedky. Macron nariadil vyslanie lietadlovej lode Charles de Gaulle do Stredozemného mora a fregaty spolu s jednotkami protivzdušnej obrany na Cyprus.
Cieľom ich misie má byť eskortovať lode cez Hormuzský prieliv „po skončení najhorúcejšej fázy konfliktu“ na Blízkom východe, aby cezeň zabezpečili vývoz ropy a plynu. Dve fregaty vyšle prostredníctvom námornej misie EÚ Aspides.
„Pripravujeme čisto obrannú, čisto eskortnú misiu, ktorú je potrebné pripraviť spoločne s európskymi aj mimoeurópskymi štátmi,“ vyhlásil Macron po rokovaní s cyperským prezidentom Nikosom Christodulidisom a gréckym premiérom Kyriakosom Mitsotakisom.
Šéf Elyzejského paláca uviedol, že minulotýždňový útok na britskú základňu Akrotiri na Cypre bol útokom na celú Európu. „Keď je napadnutý Cyprus, je napadnutá Európa. Obrana Cypru je samozrejme kľúčovou otázkou pre vašu krajinu, pre vášho suseda, partnera a priateľa, Grécko, ale aj pre Francúzsko a s ním aj pre Európsku úniu,“ doplnil Macron.
Britskú vojenskú základňu Akrotiri na Cypre zasiahol minulý týždeň dron v rámci odvetných útokov Teheránu po americko-izraelských úderoch. Nikózia uviedla, že bezpilotný stroj pravdepodobne vystrelilo proiránske libanonské militantné hnutie Hizballáh, a nie samotný Irán.
Po tomto incidente sa viaceré európske krajiny zaviazali poslať na Cyprus protivzdušnú obranu a ďalšie vojenské prostriedky. Macron nariadil vyslanie lietadlovej lode Charles de Gaulle do Stredozemného mora a fregaty spolu s jednotkami protivzdušnej obrany na Cyprus.