Macron: Francúzska lietadlová loď smeruje z Baltu do Stredomoria
Tento pokyn dal Macron v reakcii na rozširujúci sa konflikt na Blízkom východe po americko-izraelských náletoch na Irán.
Autor TASR
Paríž 3. marca (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron nariadil lietadlovej lodi Charles de Gaulle, aby zamierila z Baltského do Stredozemného mora. Informoval o tom v televíznom prejave, ktorý v utorok večer odvysielali francúzske médiá, píše TASR. Tento pokyn dal Macron v reakcii na rozširujúci sa konflikt na Blízkom východe po americko-izraelských náletoch na Irán.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
