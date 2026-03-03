Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Macron: Francúzska lietadlová loď smeruje z Baltu do Stredomoria

Na snímke prezident Francúzska Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP

Tento pokyn dal Macron v reakcii na rozširujúci sa konflikt na Blízkom východe po americko-izraelských náletoch na Irán.

Paríž 3. marca (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron nariadil lietadlovej lodi Charles de Gaulle, aby zamierila z Baltského do Stredozemného mora. Informoval o tom v televíznom prejave, ktorý v utorok večer odvysielali francúzske médiá, píše TASR. Tento pokyn dal Macron v reakcii na rozširujúci sa konflikt na Blízkom východe po americko-izraelských náletoch na Irán.





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
