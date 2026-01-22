< sekcia Zahraničie
Macron: Francúzske námorníctvo zadržalo tanker prichádzajúci z Ruska
Úrad francúzskeho námorného prefekta pre Stredozemné more neskôr informoval, že zásah sa odohral medzi pobrežím Španielska a severnej Afriky.
Autor TASR
Paríž 22. januára (TASR) — Francúzske námorníctvo s pomocou niekoľkých spojeneckých krajín zadržalo vo štvrtok v Stredozemnom mori tanker, ktorý údajne patrí k ruskej tzv. tieňovej flotile. Na platforme X to oznámil francúzsky prezident Emmanuel Macron. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúry AP a AFP.
„Dnes ráno sa francúzske námorníctvo nalodilo na ropný tanker prichádzajúci z Ruska, na ktorý sa vzťahujú medzinárodné sankcie a ktorý je podozrivý z plavby pod falošnou vlajkou,“ uviedol Macron. Operácia sa podľa neho uskutočnila na otvorenom mori v plnom súlade s Dohovorom OSN o morskom práve.
Macron tiež uviedol, že príslušné orgány začali vyšetrovanie a plavidlo bolo „odklonené“, nešpecifikoval však kam.
„Sme odhodlaní dodržiavať medzinárodné právo a zabezpečiť účinné presadzovanie sankcií (voči Rusku). ‚Tieňová flotila‘ prispieva k financovaniu agresívnej vojny proti Ukrajine,“ napísal Macron.
Televízia Sky News informovala, že na operácii sa podieľala aj Británia, ktorá poskytla spravodajské informácie.
Úrad francúzskeho námorného prefekta pre Stredozemné more neskôr informoval, že zásah sa odohral medzi pobrežím Španielska a severnej Afriky. Zadržaný bol tanker Grinch, ktorý vyplával z Murmanska, ruského prístavného mesta v Barentsovom mori. Cieľom operácie bolo preskúmanie sprievodných dokumentov, ktoré potvrdilo podozrenie, že tanker sa plaví pod falošnou vlajkou. Z tohto dôvodu ho francúzske námorníctvo eskortovalo na kotvisko na ďalšie kontroly.
Tanker pod menom Grinch sa nachádza na zozname lodí ruskej tieňovej flotily, na ktorú uvalilo sankcie Spojené kráľovstvo. Na zozname zostavenom Európskou úniou a Spojenými štátmi je však uvedený pod menom Carl. Podľa webovej stránky marinetraffic, ktorá sa špecializuje na sledovanie pohybu lodí, v čase zaistenia smeroval na východ a plavil sa pod vlajkou Komorských ostrovov. Posádka pochádza z Indie.
Macronovo oznámenie prišlo v čase, keď na zasadaní Svetového ekonomického fóra v Davose vystupoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý vo svojom prejave hovoril aj o ruských tankeroch plaviacich sa okolo Európy bez toho, aby spojenci Ukrajiny voči nim zasiahli. Francúzsko a ďalšie krajiny prisľúbili, že zakročia proti tieňovej flotile ropných tankerov, ktorá porušuje protiruské sankcie. Podľa expertov túto flotilu tvorí okolo 400 lodí.
