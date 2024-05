Macron: Francúzske posily zostanú v Novej Kaledónii aj cez olympiádu

Nouméa 23. mája (TASR) - Od začiatku násilností v Novej Kaledónii tam Francúzsko vyslalo posilu 3000 policajtov. "Poviem to veľmi jasne. Tieto sily zostanú tak dlho, ako to bude potrebné. Dokonca aj počas olympijských a paralympijských hier (v Paríži)," ktoré sa začnú 26. júla. Vyhlásil to francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý na toto zámorské územie pricestoval v noci na štvrtok. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



Macron po príchode preletel vrtuľníkom ponad oblasti zničené nepokojmi, ktoré v Novej Kaledónii vypukli minulý týždeň v súvislosti so spornou reformou volebného systému. Dosiaľ si vyžiadali už šesť obetí a stovky zranených, sériu lúpeží, podpálené podniky i vozidlá.



Nepokoje vzplanuli pre ústavný návrh zákona, ktorým sa menia pravidlá regionálnych volieb: právo voliť získajú všetci pôvodní obyvatelia, ale aj obyvatelia súostrovia s najmenej desaťročným pobytom v Novej Kaledónii.



Vo štvrtok sa Macron stretol s politickými aj obchodnými lídrami tohto francúzskeho zámorského územia v meste Nouméa. Schôdzku otvoril výzvou na minútu tichu za šesť ľudí vrátane dvoch žandárov, ktorí zahynuli pri streľbe počas nepokojov. Na miestnych lídrov potom apeloval, aby využili svoj vplyv a pomohli nastoliť poriadok.



V uliciach naprieč ostrovom sú naďalej postavené barikády. Podľa Reuters tamojší obyvatelia na sociálnych sieťach šírili rady, ako sa dostať k potravinám, pohonným látkam či liekom.



Paríž minulý týždeň vyhlásil na Novej Kaledónii výnimočný stav. Macron podľa svojich slov verí, že by sa nemal predĺžiť, zrušia ho však až vtedy, keď sa odstránia zátarasy, ktoré protestujúci aj iní ľudia postavili v meste Nouméa aj mimo neho.



Novokaledónske hnutie za nezávislosť v súvislosti s ústavným zákonom vyjadrilo obavy, že v ňom definované zmeny oslabia politický vplyv domorodých Kanakov. Podľa vlády v Paríži by na základe nového zákona do voličských zoznamov pribudlo asi 25.000 ľudí.



Od revízie ústavy z roku 2007, ktorá vyplýva z dohody medzi Nouméou a Parížom z roku 1998, môžu v provinčných voľbách voliť len ľudia zapísaní vo volebných zoznamoch pred dátumom tejto dohody.