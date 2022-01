Macron: Francúzske predsedníctvo v Rade EÚ chce úspešne zakončiť CoFoE

Brusel 7. januára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v rámci svojho novoročného posolstva uviedol, že rok 2022 musí byť pre Európu zlomový, a zdôraznil, že Francúzsko sa bude počas svojho predsedníctva "naplno angažovať" v prospech EÚ. Macron chce tento moment využiť aj na úspešné zakončenie Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE), k čomu by malo dôjsť v priebehu mája.



Francúzsko od 1. januára prevzalo polročné predsedníctvo Rady Európskej únie. Francúzi sa tejto úlohy zhostili už 13. raz od roku 1958 a prvýkrát od roku 2008.



Médiá si všímajú, že Macron stále neoznámil, či sa chystá v aprílových prezidentských voľbách opäť kandidovať, a kritika vystavenia vlajky EÚ pod Víťazným oblúkom spochybňuje podľa magazínu Politico aj výsledky Konferencie o budúcnosti Európy a jej samotné výsledky. Konferencia, ktorá je pôvodne Macronovou myšlienkou, má naštartovať demokratickú reformu eurobloku a určiť smerovanie Európy na nadchádzajúce desaťročia.



Česká republika je pripravená ako predsedajúca krajina Rady EÚ v druhom polroku 2022 ukončiť Konferenciu o budúcnosti Európy, ale zrejme to podľa pôvodných plánov stihne Francúzsko. Uviedla v rozhovore pre TASR podpredsedníčka Európskej komisie (EK) pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová.



CoFoE a celý "tento veľký zber návrhov" treba podľa nej ukončiť v konkrétnom čase, teda v máji. Aby eurokomisia, ktorá predkladá legislatívne iniciatívy, mala ešte počas súčasného mandátu - čiže zhruba do polovice roka 2024 - dosť času reagovať na podnety občanov a rozbehnúť potrebné iniciatívy, hovorí Jourová.



Eurokomisárka bude zároveň osobne presadzovať, aby zostala funkčná digitálna viacjazyčná platforma, na ktorej je už dnes takmer 4 a pol milióna príspevkov Európanov, rôzne ich nápady, akcie a výsledky debát.