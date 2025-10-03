< sekcia Zahraničie
Macron: Francúzskeho reportéra v Donbase zabil ruský dron
Autor TASR
Paríž 3. októbra (TASR) - Francúzskeho fotoreporétra Antoniho Lallicana zabil v regióne Donbas na východe Ukrajiny ruský dron, uviedol v piatok francúzsky prezident Emmanuel Macron. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Potvrdila to aj štvrtá obrnená brigáda ukrajinskej armády s tým, že pri tom istom piatkovom rannom dronovom útoku „nepriateľských dronov“ na Donbase utrpel zranenia aj ukrajinský novinár Heorhij Ivančenko.
„Obaja novinári mali na sebe osobné ochranné prostriedky a ich nepriestrelné vesty mali identifikačné znaky s nápisom ‚PRESS‘,“ uviedla brigáda na Facebooku s tým, že Ivančenkov stav je stabilizovaný.
Ukrajinské úrady uviedli, že obaja reportéri sa nachádzali v blízkosti oblasti Družkivka približne 20 kilometrov od frontovej línie v Doneckej oblasti.
Lallican bol z Paríža, mal 37 rokov a jeho fotografie publikovali napríklad noviny Le Monde či iné francúzske médiá.
Európska i Medzinárodná federácia novinárov zhodne označili incident za „vojnový zločin“ a vyzvali na vyšetrovanie.
Podľa Macrona sa Lallican stal „obeťou útoku ruských dronov“.
Vrátane Lallicana bolo od začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 zabitých najmenej 17 novinárov. Bol medzi nimi aj videoreportér agentúry AFP Arman Soldin, ktorý zahynul v roku 2023 počas raketovej paľby.
