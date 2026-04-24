Macron: Francúzsko a Nemecko stále spolupracujú na projekte FCAS
Šéf Elyzejského paláca uviedol, že nejde len o FCAS ale aj o európsku bezpečnosť ako celok.
Autor TASR
Nikózia 24. apríla (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron povedal, že projekt Future Combat Air System (FCAS) medzi Francúzskom, Nemeckom a Španielskom nezlyhal. Tvrdí, že v piatok diskutoval o tejto otázke s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a Reuters.
„Dnes ráno sme mali s kancelárom veľmi dobrý rozhovor a dali sme mandát našim ministrom obrany, aby pracovali vo viacerých oblastiach, na rôznych otázkach,“ tvrdí Macron. „Nielen na budúcom bojovom lietadle, ale aj na rôznych nástrojoch spolupráce medzi našimi krajinami,“ dodal.
Šéf Elyzejského paláca uviedol, že nejde len o FCAS ale aj o európsku bezpečnosť ako celok. „Európa nikdy nepotrebovala tak veľmi jednotu, nezávislosť a suverenitu, ako teraz,“ konštatoval.
Hovorkyňa nemeckej vlády po rozhovore Macrona s Merzom dodala, že spolupráca ministrov obrany má vyústiť do ďalších krokov. „Táto práca bude dokončená v nasledujúcich týždňoch,“ objasnila.
FCAS má byť postavený okolo jadra – systému zbraní novej generácie (NGWS). V tomto „systéme systémov“ majú pilotované stíhačky novej generácie spolupracovať s bezpilotnými strojmi (dronmi), pričom všetky budú prepojené s ďalšími systémami vo vesmíre, vzduchu, na zemi, mori a v kyberpriestore cez dátový cloud.
Systém má fungovať od roku 2040, pričom nahradí nemecké stíhačky Eurofighter a francúzske Rafale. Ak sa ho podarí zrealizovať, pôjde o najdrahší európsky zbrojársky projekt. Náklady sa odhadujú na stovky miliárd eur, informuje agentúra DPA.
Spoločnosti zahrnuté do projektu - Dassault, Airbus a Indra - sa však zatiaľ nedohodli na konštrukcii stíhačky. Nedávne rokovania za účasti dvoch sprostredkovateľov nepriniesli prijateľný výsledok. DPA konštatuje, že zlyhanie tohto projektu by znamenalo veľký krok späť pre európsku obranu a francúzsko-nemecké vzťahy.
