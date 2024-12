Macron: Francúzsko a S.Arábia plánujú konferenciu o palestínskom štáte

Rijád 4. decembra (TASR) – Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok oznámil, že v júni budúceho roka bude spoločne so saudskoarabským korunným princom Muhammadom bin Salmánom predsedať konferencii o založení palestínskeho štátu. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



"Rozhodli sme sa spolupredsedať konferencii o dvoch štátoch v júni budúceho roka," povedal Macron v zmienke o Izraeli a možnom palestínskom štáte. "V nadchádzajúcich mesiacoch spojíme naše diplomatické iniciatívy, aby sme priviedli všetkých na túto cestu."



Na otázku, či Francúzsko uzná palestínsky štát, Macron reagoval, že tak urobí "v správnej chvíli". Paríž chce podľa jeho slov do iniciatívy zapojiť ďalších partnerov z Európy i mimo nej, ktorí "sú pripravení ísť týmto smerom, no čakajú na Francúzsko".



Dodal, že cieľom je "vyvolať hnutie uznania v prospech Izraela" a jeho bezpečnosti.



Saudská Arábia mala pred vojnou v Pásme Gazy, ktorá vypukla po útoku hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023, zjavne blízko k dohode o normalizácii vzťahov s Izraelom, zahŕňajúcej aj bezpečnostné záruky od Spojených štátov.



Uznanie Izraela Saudskou Arábiou by bolo prelomovým momentom, ktorý by mohol viesť k jeho uznaniu inými moslimskými štátmi. Rijád však naznačil, že nie je ochotný k dohode pristúpiť, kým Izrael vedie vojenskú operáciu v Pásme Gazy. V posledných mesiacoch svoj postoj sprísnil s tým, že neuzná Izrael bez vzniku nezávislého palestínskeho štátu.



Valné zhromaždenie OSN bude v utorok hlasovať o zvolaní medzinárodnej konferencie o dvojštátovom riešení v júni 2025.



V septembri Španielsko hostilo stretnutie európskych predstaviteľov s ministrami moslimských krajín vrátane Saudskej Arábie po tom, ako Madrid spolu s Írskom a Nórskom oficiálne uznal palestínsky štát pozostávajúci z Pásma Gazy a Západného brehu Jordánu.