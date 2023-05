Macron: Francúzsko bude cvičiť ukrajinských vojenských pilotov

Paríž 15. mája (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok - po nedeľnej návšteve ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Paríži - povedal, že jeho krajina "otvorila dvere" pre výcvik ukrajinských vojenských pilotov. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Otvorili sme dvere výcviku pilotov - spoločne s viacerými európskymi krajinami, ktoré sú na to takisto pripravené," povedal Macron v rozhovore pre televíznu stanicu TF1 s tým, že diskusie na túto tému podľa neho prebiehajú aj so Spojenými štátmi. "Výcvik sa môže začať už odteraz," dodal bez uvedenia ďalších podrobností.



Na otázku, či Francúzsko dodá ukrajinským silám bojové stíhačky, Macron odpovedal: "Nie."



Paríž však podľa jeho slov rozhodol o dodaní ďalšej munície pre Ukrajinu. Okrem toho chce Francúzsko pomáhať pri výcviku vojakov, ktorí budú nasadení do očakávanej ukrajinskej protiofenzívy zameranej na oslobodenie Ruskom okupovaných území Ukrajiny. Paríž sa chce tiež podieľať na opravách vojenských vozidiel a diel.



"Francúzsko zastáva stále rovnakú pozíciu: pomáhať Ukrajine brániť sa. Momentálne ide o veľa, pretože úspech tejto protiofenzívy bude rozhodujúci pre schopnosť vybudovať trvalý mier," zdôraznil Macron.



Zelenskyj sa v nedeľu v Elyzejskom paláci stretol na pracovnej večeri s Macronom. Po rokovaniach obaja lídri v spoločnom vyhlásení uviedli, že "Francúzsko v nasledujúcich týždňoch vycvičí a vybaví niekoľko (ukrajinských) práporov desiatkami obrnených vozidiel vrátane AMX-10RC".