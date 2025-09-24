< sekcia Zahraničie
Macron: Francúzsko bude hostiť mimoriadnu konferenciu o situácii v KDR
Východná časť KDR, bohatá na nerastné suroviny, je už tri desaťročia sužovaná konfliktom.
Autor TASR
New York 24. septembra (TASR) - Francúzsko bude v októbri hostiť mimoriadnu konferenciu o zúfalej humanitárnej situácii v Konžskej demokratickej republike (KDR), povedal v utorok francúzsky prezident Emmanuel Macron počas zasadnutia Valného zhromaždenia OSN (VZ OSN) v New Yorku.
„V (africkom) regióne Veľkých jazier musí byť rešpektovaná suverenita a územná celistvosť KDR,“ povedal.
Na stretnutí, ktoré sa uskutoční v októbri v Paríži, sa zídu „všetci tí, ktorí môžu riešiť humanitárnu núdzu a spojiť svoje sily s mierovými iniciatívami“, ktoré už prebiehajú, dodal Macron.
Konflikt v KDR eskaloval v januári, keď sa povstalci z Hnutia 23. marca (M23) - ktoré podľa expertov USA a OSN vojensky podporovala Rwanda, čo však Kigali popieralo - zmocnili mesta Goma a následne vo februári mesta Bukavu. Boje si vyžiadali približne 3000 obetí a zhoršili jednu z najväčších humanitárnych kríz na svete, z tohto regiónu bolo totiž vysídlených približne sedem miliónov ľudí.
Po trojmesačných rokovaniach v Katare sa hnutie M23 a Kinshasa zaviazali k prímeriu 19. júla, po tom, čo koncom júna podpísali vlády KDR a Rwandy vo Washingtone samostatnú mierovú dohodu.
V posledných dňoch však medzi M23 a konžskou armádou opäť vzrástlo napätie.
Pozorovatelia sa obávajú ofenzívy M23 na Uviru, mesto s 500.000 obyvateľmi v provincii Južné Kivu.
