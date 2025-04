Macron: Francúzsko by mohlo uznať palestínsky štát na konferencii OSN

Paríž 9. apríla (TASR) - Francúzsko plánuje do niekoľkých mesiacov uznať palestínsky štát a mohlo by to urobiť na júnovej konferencii OSN o urovnaní konfliktu medzi Izraelom a Palestínčanmi v New Yorku, uviedol v stredu prezident Emmanuel Macron. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



„Musíme sa posunúť smerom k uznaniu a urobíme to v najbližších mesiacoch. Naším cieľom je predsedať konferencii so Saudskou Arábiou v júni, kde by sme mohli dokončiť tento krok uznania (palestínskeho štátu) viacerými stranami,“ dodal pre televíznu stanicu France 5.



Podľa jeho slov tí, ktorí bránia Palestínčanov, by zase mali uznať Izrael, „čo mnohí z nich nerobia,“ spresnil. Takéto vzájomné uznanie by Francúzsku umožnilo „jasne bojovať proti tým, ktorí popierajú právo Izraela na existenciu - čo je prípad Iránu - a zaviazať sa ku kolektívnej bezpečnosti v regióne,“ dodal.



Palestínske ministerstvo zahraničných vecí ocenilo Macronove slová. Uznanie palestínskej štátnosti Francúzskom „by bolo krokom správnym smerom v súlade so zabezpečením práv palestínskeho ľudu a riešením dvoch štátov“, uviedlo pre agentúru.



Paríž sa dlhodobo zasadzuje za dvojštátne riešenie, a to aj po útoku palestínskych militantov z Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023. Formálne uznanie palestínskeho štátu zo strany Paríža by však podľa AFP znamenalo zásadnú zmenu politiky a riziko znepriatelenia si Izraela. Ten trvá na tom, že takéto kroky cudzích štátov sú unáhlené.